Strasbourg : le restaurant "le Crocodile" sacré meilleur restaurant gastronomique du monde

C'est une nouvelle consécration pour un restaurant qui affiche déjà une étoile au Michelin et trois toques au Gault et Millau. Le Crocodile, à Strasbourg, a été élu meilleur restaurant gastronomique du monde par le site Tripadvisor.

Strasbourg, France

"Accueil merveilleux", "tout est génial", "une bulle de bonheur", "une expérience unique", sur Tripadvisor, les commentaires sont élogieux à propos du restaurant Le Crocodile. L'établissement strasbourgeois a été élu meilleur restaurant gastronomique du monde par le site Tripadvisor.

Une étoile au Michelin

Le chef du Crocodile, Franck Pelux, finaliste de Top Chef l'an dernier est très fier car "c'est un classement établi par les clients eux-mêmes donc c'est un classement très valorisant" mais il reconnait que "ça met une sorte de pression mais on va continuer de travailler comme on sait faire. Ça nous est tombé dessus, on ne s'y attendait pas", celui a qui a été finaliste de Top chef l'an dernier."

Le Crocodile qui possède une étoile au Michelin a été incarné pendant des années par Monique et Emile Jung. Franck Pelux a conservé à la carte quelques plats emblématiques comme les jambonnettes de grenouilles meunières . Et il ajouté quelques mets inspirés de ses expériences en Asie, à Singapour et à Pékin.