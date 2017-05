A Strasbourg le salon Bio&Co soigne les âmes et les corps

Le salon Bio&Co a ouvert ses portes ce vendredi 5 mai à Strasbourg, au Wacken. Il va durer jusqu'au lundi 8 mai. Le salon rassemble près de 200 stands, tous consacrés à notre bien-être...

Le salon Bio&Co se tient tout ce weekend au Wacken, à Strasbourg. Ce salon rassemble 180 exposants, qui proposent de l'alimentation biologique et des produits de bien-être, comme les traditionnels savons, bougies, bijoux, tisanes ou encore literie en matières naturelles. Le salon accueille aussi de nombreux conférenciers, comme le Pr Henri Joyeux, célèbre cancérologue spécialisé dans la lutte contre le stress, qui donnera une conférence ce samedi 6 mai à 14h.

Dans les allées du salon, vous pourrez tester le "Mélodrum", un instrument de musique relaxant fabriqué avec des bonbonnes de gaz, qui rappelle le "hang", un instrument de percussion assez cher et difficile à trouver. John Brantes, un exposant venu de Villars-les-Dombes, propose son Mélodrum à 250 euros, chacun peut choisir la couleur et la sonorité qui lui convient.

Le Mélodrum, instrument intuitif et relaxant, permet de recycler les vieilles bonbonnes de gaz Copier

Au Wacken, parmi les nouveautés 2017, vous trouverez aussi des fortifiants pour plantes, comme Kitostim, un produit fabriqué avec des carapaces de crevettes indiennes. Il est vendu par une société d'Orange.

Jean-Pierre SAY tient le stand Kitostim, stimulateur pour plantes Copier

Ou encore de la sève de bouleau alsacien, bio et fraîchement récoltée. Vous pourrez la goûter sur le stand de l'association de géobiologie Alsace. On récoltait déjà la sève de bouleau dans la région au 13ème siècle. Elle est réputée pour ses vertus détoxifiantes et drainantes.

Myriam, sur le stand de l'AGEHS, présente aux visiteurs la sève de bouleau alsacienne © Radio France - Corinne Fugler

Découvrez la sève de bouleau alsacienne Copier

Le salon Bio&Co fermera ses portes lundi soir. Il est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Les organisateurs tablent sur 16.000 visiteurs.