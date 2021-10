Strasbourg : les professionnels du CBD viennent défendre leur filière

C'est le premier rassemblement de ce genre en France : l'union des professionnels du CBD, cette molécule extraite du chanvre mais non psychotrope, s'est réunie à Strasbourg pour informer et sensibiliser autour de leurs produits ce samedi 16 octobre.

C'est un business florissant en France : la vente de CBD, cette forme de cannabis sans effet psychotropes. Déjà 30 boutiques spécialisées se sont installées dans le Bas-Rhin, 17 dans le Haut-Rhin pour un total de 1.700 en France. Ce samedi 16 octobre, l'union des professionnels du CBD est venue défendre sa filière à Strasbourg.

"Vous connaissez le CBD ?"

Les curieux sont nombreux à s'approcher de cette drôle de tente couleur feuille de chanvre, installée sur la place Kléber : "Bonjour ! Vous connaissez le CBD?" Vendeurs et gérants de boutiques alsaciennes abordent les passants. Première étape : lutter contre les préjugés : "Le CBD c'est une molécule extraite du chanvre mais qui n'est pas psychotrope, c'est tout à fait légal", explique Virginie, de la boutique strasbourgeoise Casa Verde.

Après quelques échanges, Karima, une mère de famille, n'est pas contre faire un essai pour atténuer la douleur d'une tendinite persistante : "Ça fait trois mois que je dors à moitié, qu'au moindre effort je ne peux plus bouger mon épaule donc je me dit que si ça peut soulager un peu, pourquoi ne pas tester ?"

Rassemblement de l'union des professionnels du CBD ce samedi 16 octobre à Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

Lutter contre l'interdiction

Le CBD est aujourd'hui commercialisé sous forme de fleur de chanvre brute, mais aussi d'huile, de farine et même de cosmétique : "Les clients sont variés" poursuit Virginie, "j'ai des sportifs par rapport aux inflammations musculaires, des personnes en chimiothérapie mais ce qui ressort le plus c'est les troubles de l'anxiété ou du sommeil."

Pourtant, malgré l'engouement, cette opération pédagogie a aussi pour vocation de protéger la filière : "Le gouvernement français a présenté cet été un projet d'arrêté à la Commission européenne pour interdire la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes de chanvre" explique Charles Morel, président de l'union des professionnels du CBD.

Un produit qui représente 70% des ventes en boutique et qui les mettrait donc en péril. "Comme l'a dit l'OMS (Organisation mondiale pour la santé) et la cour de justice européenne, le CBD n'est pas un produit stupéfiant et donc il peut être commercialisé librement" poursuit Charles Morel. En France, la filière CBD pèse aujourd'hui plus d'un milliard d'euros.