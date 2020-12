Strasbourg : magasins bondés et files d'attente en extérieur pour le dernier weekend avant Noël

"On essaye de gérer le flux avec le sourire et le masque, mais c'est vrai que les gens ne sont pas toujours patients", avoue Marine, responsable adjointe d'une boutique de bijoux du centre de Strasbourg. Ce samedi 19 décembre, le protocole sanitaire a créé des files d'attente devant les magasins, dans des rues déjà noires de monde pour le dernier weekend avant Noël.

Parfois plus de 20 minutes d'attente devant un magasin

"Là c'est le premier magasin que je fais", explique Jessica, venue acheter un bijou pour une collègue, "donc je prends sur moi, sinon je n'aurais pas attendu." Le nombre de personnes à l'intérieur est limité à quatre et au moins six personnes attendent devant elle : "J'en ai au moins pour une demie-heure", estime Jessica.

Corinne, venue spécialement de Betschdorf, entre Haguenau et Wissembourg avec sa fille a eu moins de patience : "On a fait seulement un magasin, quand on a vu les queues et l'attente... Je n'ai pas pu acheter mes cadeaux de Noël. Mais ça nous aura permis de prendre l'air", lance-t-elle en riant.

Une journée chargée pour les commerçants

Parmi les cadeaux les plus offerts à Noël, les livres sont en bonne place. Elodie Bubendorff est libraire à la librairie La Bouquinette, dans le centre de Strasbourg : "C'est une belle journée, les clients sont repartis les bras chargés, et de jouets et de jeux. Ils respectent le protocole sanitaire, on a rien à dire de ce côté là. Plus généralement, c'est un beau mois de décembre."

Marine, responsable adjointe d'une boutique de bijoux rue des Hallebardes, confirme : "Depuis 10 heures du matin, le magasin ne désemplit pas, nous sommes ravis." Même si les files d'attente en extérieur ont parfois joué avec les nerfs des clients, "On préfère ça qu'un magasin fermé !"