Strasbourg : "Mon combat, c'est de mettre un terme au pass vaccinal", dit un membre du convoi de la liberté

Le gouvernement n'a plus leur confiance. Une vingtaine de voitures du "convoi de la liberté" sont arrivées ce lundi soir à Saverne. L'objectif était d'aller à Bruxelles, siège de la commission européenne, mais une poignée a décidé de changer de cap. Direction Strasbourg, une autre capitale européenne.

Une session parlementaire se tient jusqu'à jeudi au Parlement européen. L'occasion de remettre des doléances aux élus. Simone, une habitante de Saverne qui a fait le trajet jusqu'à Paris, a des choses à leur dire. "Avec le vaccin, c'est absolument irresponsable ce qui se passe. Il y aura beaucoup de mort, on le sait", dit-elle. "Mon combat, c'est de mettre un terme au pass vaccinal", explique Jean-Yves d'Aix-en-Provence. Il suit le mouvement depuis son départ. "On fait ça pour discuter avec nos députés parce que j'ai l'impression qu'avec le gouvernement il n'y a pas de discussion possible. Alors, on essaie plus haut", dit-il encore.

À leur arrivée à Saverne, ces membres du "convoi de la liberté" ont été accueillis par des habitants solidaires de leur lutte. Maria était là pour leur apporter le gîte et le couvert. "Ils sont obligés de passer par la manifestation pour se faire entendre. Pour faire entendre la voix des gens désespérés à qui on oblige de faire des expérimentations médicales. On ne peut pas aller comme des moutons se vacciner comme du bétail", explique-t-elle.