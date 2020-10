Strasbourg : "On ne pourra peut-être pas gérer une seconde vague" à l'hôpital alerte Force Ouvrière

A Strasbourg, le personnel des services d'urgences et de réanimation est épuisé, selon un nouvel audit du syndicat Force Ouvrière. Le manque de lits et les postes non pourvus font craindre le pire en cas de deuxième vague de Covid en Alsace.

"On est dans la maltraitance institutionnelle", pour Christian Prudhomme, secrétaire général FO aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le syndicat dévoile ce lundi 12 octobre son audit externe sur le malaise du personnel des services d'urgences et de réanimation. Plus de 30% des professionnels sont considérés comme ayant un risque élevé voire très élevé d'épuisement professionnel.

Des dysfonctionnements anciens

L'audit a été commandé par le syndicat à la société Technologia après le suicide, fin octobre 2019, d'un infirmier de 28 ans du pôle de réanimation et urgences des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Selon Force Ouvrière, 150 lits sont actuellement fermés faute de personnel et 150 postes d'infirmiers sont à pourvoir.

On trouve normal que tous les jours on soit en situation exceptionnelle, on n'arrive plus à répondre à la demande de soins -Sylvie Speiser, infirmière anesthésiste au Samu.

Des soignants épuisés par la crise Covid

"Il n'y a pas un soignant qui ne pense pas aujourd'hui : quelle est ma porte de sortie, qu'est ce que je peux faire d'autre que de rester à l’hôpital ?" soupire le Dr Harscoat, médecin urgentiste au Nouvel Hôpital Civil et médecin régulateur au SAMU. Au moins six infirmiers sur une soixantaine ont quitté le service des urgences de Hautepierre depuis le mois de juillet selon Alexis Lienhardt, infirmier au pôle de réanimation et urgences.

Ce sont des infirmiers urgentistes anciens dans le service, c'est une vraie fuite de compétences

"On ne pourra peut-être pas gérer une seconde vague"

"Beaucoup de mes collègues disent : moi je ne donnerai plus de mon temps parce que je ne peux plus physiquement. Et si c'est pour avoir un retour, une non-considération pareille, c'est non." Le Dr Harscoat regrette le manque "d'anticipation et de prise de responsabilités" face à une éventuelle deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Il insiste : "On ne veut pas de prime, on ne demande pas d'augmentation, on veut juste les moyens de soigner les patients."