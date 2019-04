Strasbourg : non, l'eau du robinet n'est pas impropre à la consommation

Strasbourg, France

L’Eurométropole de Strasbourg tient à rassurer les habitants. Vous pouvez consommer l'eau du robinet sans aucune restriction. Contrairement au mail qui circule en ce moment, aucun produit chimique n'a été déversé dans la région.

L'eau de Strasbourg est pompée dans la nappe phréatique d’Alsace et ne nécessite aucun traitement, sauf une légère chloration dans le cadre du plan Vigipirate. De plus, elle est contrôlée par l’Agence Régionale de Santé et le service de l’eau et de l’assainissement en moyenne 8 fois par jour.