Strasbourg : nouvelle grève des cantines scolaires ce jeudi 3 décembre

Nouveau mouvement de grève dans les cantines à Strasbourg. Elles seront toutes fermées ce jeudi 3 décembre, sans possibilité de garde des enfants entre 12 heures et 14 heures. Les repas du jour ne seront pas facturés et l’accueil périscolaire du matin et du soir sera assuré dans la mesure du possible.

C'est la deuxième grève des services de cantine depuis le début du mois de novembre. La CGT des agents de la Ville de Strasbourg dénoncent de mauvaises conditions de travail qui ne leur permet pas d'être efficacement protégés contre le coronavirus.