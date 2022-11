Strasbourg ouvre un centre d'accueil où elle refuse de trier "les méchants et les gentils"

La mairie de Strasbourg veut ouvrir un tiers lieu d'un nouveau genre. En fait un accueil de jour dédié aux migrants. Mais aussi à toutes les personnes les plus vulnérables. Il sera situé à Koenigshoffen au foyer Saint Joseph et il ouvrira ses portes le 29 novembre.

Le projet sera soumis au vote des élus lors du conseil municipal de Strasbourg ce lundi 7 novembre. Ce lieu d'accueil s'appellera "la t'rêve". Il se veut donc ouvert à tous. La ville ne triera en effet pas "entre les méchants et les gentils" a promis Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg. Elle faisait référence à la phrase du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin qui avait promis d'être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils lors de la présentation de son projet de loi immigration.

"Strasbourg n'est pas le pays de Candy. Nous n'avons pas une vision simpliste de la situation des personnes" a expliqué Jeanne Barseghian. "Sur ce lieu les personnes vont trouver un endroit où souffler et se reposer. C'est un lieu pour améliorer l'accès au droit. On a la responsabilité de faire quelque chose. Je ne peux pas me résigner à cette fabrique de la misère, je ne peux pas me résigner à des conditions indignes de vie dans nos villes. Donc oui je pense que l'on a la responsabilité de trouver des solutions, j'attends que chacun agisse à son niveau de responsabilité, et la ville prend les siennes" tacle l'élue. Façon d'évoquer le campement de migrants de la place de l'Etoile notamment, toujours occupé par près de 200 personnes dont plusieurs dizaines d'enfants, au cœur de tensions entre la ville et la préfecture.

Dans le nouveau centre d'accueil et de répit de la ville de plus de 1400 mètres carrés, les personnes accueillies pourront en tout cas avoir accès à des services. Les associations et les habitants du quartier pourront aussi y proposer leur aide.

"Il y aura un accueil inconditionnel, tout le monde sera le ou la bienvenue dans ces lieux. On pourra prendre un café, discuter, il y aura des cours de français langue étrangère, des salles de sieste, une buanderie, une bagagerie" raconte Floriane Varieras, adjointe en charge de la ville inclusive.

Le budget annuel du nouveau tiers lieu d'accueil des personnes migrantes est d'environ 400.000 euros. La ville veut aussi mieux accompagner les associations qui proposent de l'hébergement citoyen pour les personnes les plus vulnérables

En matière d'hébergement d'urgence, l'Eurométropole de Strasbourg doit aussi approuver la création de 106 nouvelles places. Cet engagement porte à 500 le nombre de places créées depuis 2020 par la ville (200 places) et la métropole (300 places).