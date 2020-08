Strasbourg parmi les 150 meilleures universités du monde : un classement "stupide" selon son ex-président

Au classement des meilleurs universités du monde, Strasbourg reste entre la 101e et la 150e place (7e meilleur résultat français). Ce classement de Shanghai, toujours dominé par les universités anglo-saxonnes, est très critiqué par l'ancien président de la faculté de Strasbourg, Alain Beretz.

C'est un classement qui paraît tous les ans et qui est scruté par les chercheurs et les étudiants du monde entier : le classement de Shanghai, qui classe les meilleures universités dans le monde. Dans le classement 2020, publié ce samedi 15 août 2020, l’Université de Strasbourg confirme sa position, entre la 101e et la 150e place.

Ce résultat fait donc de Strasbourg la septième meilleure université française, à égalité avec celle d'Aix-Marseille, selon l’institut chinois. Mais un tel raccourci est un non-sens selon l'ancien président de la faculté de Strasbourg, Alain Beretz, qui estime ce classement biaisé : "il ne se concentre que sur la recherche, or il y a deux autres missions de l'université : la formation pour transmettre les connaissances et enfin le partage de ces connaissances avec l'ensemble de la société. Mais ces deux dernières missions sont complètement oubliées du classement de Shanghai", fustige-t-il.

"Complètement stupide de résumer une université à une seule note"

Dans une tribune publiée ce mercredi dans The Conversation, il estime que ce classement de Shanghai est devenu "un produit de consommation, une aubaine commerciale et même un dangereux outil de management stratégique". "C'est complètement stupide de résumer le travail d'une université à une seule note", ajoute-t-il.

Mais à ce petit jeu, c'est l'université Paris-Saclay qui s'en tire le mieux dans l'Hexagone, avec une 14e place au classement de Shanghai, un niveau jamais atteint par aucune université française depuis la création de ce palmarès en 2003.