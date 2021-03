Strasbourg : pendant le premier confinement, ils ont chanté chaque soir à leurs fenêtres

Ils sont colocataires et font partie d'une chorale : pendant le premier confinement, Manon, Mathilde, Camille et Antoine décident de chanter chaque soir pour leurs voisins de la Krutenau à Strasbourg. Un moment de partage et d'échange dont ils se souviendront longtemps.

Chaque soir, une nouvelle reprise, après les applaudissements de 20 heures : pendant presque tout le confinement contre la première vague de coronavirus, Manon, Mathilde, Camille et Antoine, quatre colocataires habitant la Krutenau à Strasbourg, ont chanté à leurs fenêtres. Pour le plus grand bonheur de leurs voisins. A l'occasion d'une journée spéciale, "2020-2021, douze mois qui ont changé nos vies", France Bleu Alsace les a retrouvés.

L'envie de chanter ensemble

Les quatre colocataires ont tous entre 23 et 25 ans et faisaient déjà partie de la chorale strasbourgeoise du Stift, rattachée au foyer protestant du même nom et à l'Aumônerie Universitaire Protestante (AUP). "On avait envie de chanter ensemble alors on a commencé par une reprise des "Sardines" (de Patrick Sébastien) et puis on a continué", explique Manon.

Mais ça demande du travail ! Manon étudie alors à distance, Mathilde et Camille sont en stage de médecine et Antoine est professeur de musique. Mais il est aussi chef de choeur de la chorale du Stift et ne chôme pas. "Avant 20 heures, j'avais trois heures pour arranger quelque chose, l'apprendre tous ensemble et le présenter le soir même", lance-t-il en riant, "c'était toujours un peu la course."

Antoine enregistre les accords sur son piano, accompagne parfois au violoncelle. Et arrange les chansons choisies donc, pour qu'elles puissent être chantées à quatre voix : "On a repris "Ce rêve bleu" dans Aladin en changeant les paroles, mais aussi du Brel, Bohemian Rhapsody ... Tout ce dont on avait envie !" énumère Manon.

"Ça a créé un lien très fort entre les voisins"

Dans la Petite rue d'Austerlitz où ils habitent, la Krutenau résonne chaque soir de leur chorale improvisée. "Les applaudissements se transformaient en une heure, parfois une heure et demie d'échange", se souvient Antoine.

"Ça a lancé une vraie dynamique dans la rue", poursuit Manon, "On a trouvé une voisine qui chante aussi, qui a parfois chanté avec nous et puis d'autres voisins se sont mis à faire des jeux, des quizz." Les enfants d'une famille qui habite en face de leur immeuble leur laissent même un jour une pancarte sur leur porte, avec les titres des chansons qu'ils aimeraient entendre.

La pancarte laissée par de jeunes voisins sur leur porte pendant le premier confinement © Radio France - Marie Maheux

"On a vraiment découvert nos voisins au final pendant ce confinement, c'était super" souligne Mathilde. De belles rencontres qui se sont soldés sur un apéro commun dans la rue au déconfinement, masqué et en respectant une distance les uns avec les autres, mais surtout avec beaucoup de joie.