Des pluies inhabituelles pour un mois de juillet et des alertes orages ou inondations qui s'enchaînent : à Strasbourg, le début d'été n'est pas vraiment propice au retour des touristes.

Strasbourg : peu de touristes et mauvais temps, "mais on reste positifs"

Le mois de juin 2021 a déjà été l'un des plus pluvieux en Alsace depuis 1924. À la mi-juillet, la situation n'est pas meilleure et Strasbourg n'accueille qu'un quart de ses touristes habituels. Pour autant, ceux qui sont quand même venus restent positifs.

Après la crise sanitaire, "il y a plus important" que le temps

Sur le parvis de la cathédrale, désert pour la période, quelques dizaines de touristes ont troqué robes et bermudas pour les pulls et imperméables : "C'est vrai qu'il ne fait pas beau et pas très chaud mais la ville est très jolie" lance François, originaire de la région de Pau depuis le petit train touristique.

À quelques mètres, dans l'office du tourisme, Nadine l'une des conseillères fait un drôle de constat : "Franchement on est vraiment étonnés parce que d'habitude quand le temps n'est pas de la partie, les gens râlent un peu et ne sont pas de bonne humeur et là tout se passe bien." Beaucoup évoquent la joie de voyager de nouveau, sans restrictions trop importantes.

Beaucoup d'activités au sec

Certaines activités touristiques appréciées des visiteurs sont à l'arrêt en ce moment à cause des pluies abondantes, comme les balades sur l'Ill de Batorama. Mais même en cas de grosse averse, les touristes de passage à Strasbourg ont de quoi faire : tous les musées sont gratuits cet été et les sites touristiques sont nombreux pour des visites en intérieur.