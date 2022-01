SPA de Strasbourg : plus de 200 familles volontaires pour accueillir des chiens après les abandons de Noël

Il y a quelques jours, la SPA de Strasbourg lançait un appel urgent pour trouver des familles d'accueil. Car de nombreux chiens ont été abandonnés juste avant la période des fêtes et le refuge de la SPA était saturé. Il ne restait plus aucune des 60 places dédiées aux chiens.

Un appel relayé notamment par France Bleu Alsace. Et bien l'appel a été entendu !

Des centaines de familles ont fait acte de candidature pour accueillir un animal pendant quelques temps. Alors au refuge, de nombreux chiens s'apprêtent à retrouver une nouvelle vie.

"On a lancé un appel car nous avons eu énormément d'abandon en décembre. Le refuge a été plein d'un seul coup. On n'avait plus de place pour accueillir d'autres chiens. l'idée était donc de faire partir en famille les chiens les plus sympathiques pour faire de la place et pouvoir accueillir les abandons. Le problème quand on refuse un abandon, c'est qu'on ne sait pas où vous finir les animaux. Donc c'est compliqué de dire non. C'est pourquoi on a fait un appel aux famille d'accueil qui a très bien marché puisqu'on a eu plus de 200 demandes. On va désormais leur répondre et leur proposer un chien" explique Maeva Fabbri, la responsable du refuge SPA de Strasbourg.

Les familles d'accueil prennent les chiens pour une durée d'une semaine à quelques mois. Et quelque fois, l'attachement réciproque devient si grand que l'animal ne repart plus jamais. Pour devenir famille d'accueil, il est cependant conseillé d'avoir déjà de l'expérience dans la vie quotidienne avec un animal.