Strasbourg : plusieurs centaines de personnes pour la première bourse aux vélos de l'année

Depuis un an et le début de la pandémie, il y aurait 20% de cyclistes en plus à Strasbourg : un engouement visible, malgré le froid, lors de la première bourse aux vélos organisée ce dimanche au Neudorf par l'association CADR67.

"C'est plus compliqué en ce moment parce que tout le monde en cherche", soupire Catherine. Ce dimanche 21 mars, elle est arrivée pour l'ouverture de la première bourse aux vélos de l'année, organisée par l'association CADR67, mais doit encore faire la queue. Depuis le début de la pandémie, le vélo a plus que jamais la cote.

20% de cyclistes en plus en un an

Depuis un an et le début de la crise du coronavirus, le service d’information et de régulation automatique de la circulation à Strasbourg (Sirac) évalue que le nombre de cyclistes a augmenté de 20 % dans la capitale alsacienne et de 10 % dans sa périphérie.

Certains ont décidé de lâcher la voiture pour se rendre au travail, d'autres comme Olivier veulent se balader le weekend : "Avec le confinement puis le couvre-feu, il n'y a pas beaucoup d'activités aujourd'hui donc ça fait du bien de prendre l'air."

L'intérieur de la halle du marché de Neudorf ce dimanche 21 mars © Radio France - Marie Maheux

Les vélos à assistance électrique en pleine expansion

"On sait aujourd'hui que la distance moyenne entre le domicile et le travail c'est moins de 8 kilomètres", explique Fabien Masson, directeur du CADR67, "C'est une distance qui peut être faite encore plus facilement en vélo à assistance électrique, surtout pour des personnes qui doivent arriver un peu "frais" au travail."

Cette année 2021 démarre bien pour Fabien Masson, qui espère voir de plus en plus de personnes à vélo, "mais il faut que les infrastructures suivent notamment en périphérie de Strasbourg et que tous les usagers, voitures, cyclistes et piétons, respectent le code de la route et se respectent mutuellement", souligne-t-il.

Ce dimanche, un peu plus de 150 vélos ont trouvé preneur, pour la prochaine bourse rendez-vous le 18 avril prochain.