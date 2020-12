Le monde de la culture était dans la rue ce mardi 15 décembre en France, et notamment à Strasbourg. Un rassemblement était organisé à 14h place Kléber pour soutenir le spectacle vivant. Et réclamer la réouverture des salles de théâtre et des cinémas.

Strasbourg : "Quand va-t-on ouvrir? On n'a aucune perspective", les artistes et comédiens montrent leur colère

En général, ils sont dans la rue pour se produire en spectacle. mais cette fois, c'est pour montrer leur colère : les acteurs du monde culturel manifestent mardi 15 décembre, partout en France et notamment à Strasbourg. Un rassemblement avait lieu place Kléber.

"Énormément de dates ont été annulées, et on ne sait pas si elles pourront avoir lieu. A part répéter et répéter encore, il n’y a pas grand-chose à faire. Notre passion, notre métier est complètement à l’arrêt", se désole Deborah, artiste de rue basée à Strasbourg. Quasiment tous les festivals de l’été ont été annulés, et elle ne voit pas le bout du tunnel. "J’ai un peu de chômage qui me permet de tenir le coup mais _mes revenus sont quand même amputés_, c’est compliqué. Et puis il n’y a pas de perspective, c’est ça qui m’inquiète le plus : je ne vois pas la suite…"

Le 10 décembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une prolongation de la fermeture des lieux de culture au moins jusqu'au 7 janvier. La culture est "sacrifiée", "en danger" : c'est ce qu'on peut lire sur le communiqué de presse co-signé par la CGT Spectacle.

"On ne comprend pas ce que ce gouvernement propose aux gens : il leur offre d’aller à l’église, au supermarchés ou dans les trains, mais les salles de cinéma et de théâtre sont fermées", s'indigne Thierry Lucas, artiste de cirque et clown dans la compagnie "Les arts Pitre" à Strasbourg.

Un recours en justice déposé ce mercredi

"En tant qu’artiste, on se sent souvent coupable car on fait un métier qui est aussi notre passion, donc on accepte en général les contraintes, les faibles salaires, etc… Mais là ça va trop loin, c’est complètement injuste", estime également Hélène Lacoste, comédienne et autrice pour la compagnie "Plus d’une voix" à Strasbourg.

Dans le même temps, syndicats et artistes s'apprêtent à saisir le Conseil d'Etat, via un "référé liberté", une procédure d'urgence, comme ont pu le faire ces dernières semaines les professionnels de la restauration ou bien le secteur du ski. Nicolas Dubourg, président du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), a annoncé sur franceinfo que le syndicat déposera son recours en justice ce mercredi.