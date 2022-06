Strasbourg : un artiste tchétchène soutenu financièrement par l'Etat... mais menacé d'expulsion

C'est une histoire assez abracadabrantesque. Un jeune artiste tchétchène installé à Strasbourg risque le placement en rétention ce vendredi. Ce demandeur d'asile de 22 ans arrivé en Alsace il y a deux ans et demi s'est depuis associé à une artiste plasticienne pour créer un projet artistique, Karma.

Cynthia Montier, qui imagine les œuvres avec Abdul Hadi Yasuev, ne se voit plus continuer sans le jeune homme.

"En travaillant ensemble nous sommes devenus amis. On a sans cesse une épée de Damoclès au dessus de la tête. S'il venait à être expulsé, notre œuvre n'existerait plus. De toute façon la subvention qui nous a été allouée concerne ce travail précis" explique Cynthia Montier.

Car le plus étonnant, c'est que Abdul Hadi Yasuev et Cynthia Montier sont donc soutenus financièrement pour leur projet artistique par l'Etat qui souhaite dans le même temps expulser le jeune homme.

Subvention de la DRAC

"On est soutenus par la direction régionale des affaires culturelles Grand Est. On a eu une subvention pour notre œuvre. Donc ce serait paradoxal qu'il soit expulsé par l'administration qui nous soutient par ailleurs" explique la jeune femme.

Abdul Hadi Yasuev lui dit vouloir continuer à travailler en France. Un pays qui lui a offert pour la première fois le succès et la liberté.

"Je veux juste dire que le travail que je fais, les liens que j'ai tissé et tout ce que j'ai créé en France, tout ça fait que je peux dire pour la première fois de mon existence que j'ai une vie normale. Je vais croiser les doigts et espérer que je ne serai pas menacé à nouveau d'être expulsé que j'aurai une chance de continuer ce que je fais parce que c'est très important pour moi. C'est à dire que c'est la première fois que je vis deux ans en paix sans être trop menacé et en ressentant de la liberté. Les liens que j'ai créé le travail effectué et le succès rencontré c'est ce que je peux enfin appeler la vie" explique l'artiste.

Abdul Hadi Yasuev doit se présenter ce vendredi en préfecture. Avec le risque réel d'être placé en rétention. Il est en effet arrivé en France via l'Italie qui lui a refusé deux fois l'asile. Ce vendredi, après son rendez-vous il risque donc d'être à nouveau arrêté renvoyé en Italie selon les règles de l'accord de Dublin, puis peut être en Tchétchénie, ce qui mettrait dit-il, sa vie en grand danger. Lui voudrait juste pouvoir déposer une demande d'asile en France. Et continuer tranquillement son projet artistique.