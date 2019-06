EN IMAGES - Strasbourg : un bateau-mouche sur le point de couler, exercice grandeur nature dans le port du Rhin

Strasbourg, France

Un bateau-mouche sur le point de couler. C'est le scénario de l'exercice réalisé jeudi 6 juin 2019 à Strasbourg, dans le port du Rhin, au niveau du bassin des Remparts. Une trentaine d'hommes et une dizaine d'engins ont été déployés pour l'occasion. Le scénario choisi pour cet exercice présentait une double difficulté : un trou dans la bateau et une fuite de carburant.

Une trentaine d'hommes et une dizaine d'engins ont été déployés pour cet exercice grandeur nature. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Tenue de plongée et bouteille d'oxygène sur le dos, le sergent chef Julien Deschler fait partie de l'équipe de secours nautique. "On est resté sous l'eau à trois mètres de profondeur pendant une demi-heure. On a fait une première reconnaissance sous la coque pour voir où étaient les dégâts et identifier l'origine de la fuite d'eau", détaille-t-il.

Le sergent chef Julien Deschler fait partie de l'équipe de plongeurs du SDIS67 © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

On pratique ce type de manœuvres régulièrement

Pendant que les plongeurs étaient sous l'eau, d'autres hommes étaient chargés d'amarrer le bateau à la berge. "On a mis en place un système très solide, avec des cordages de 130 tonnes. Ce type de manœuvres de force, on les pratique régulièrement, notamment sur les gros accidents de la route ou les accidents ferroviaires", explique le commandant Martin, en charge de l'équipe de sauvetage/déblaiement. D'autres encore, ont mis en place un barrage flottant pour éviter que le carburant ne s'épande.

Un barrage flottant a été mis en place pour confiner l'épandage de fuel. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

L'équipe de plongeurs était notamment chargée d'identifier la fuite d'eau © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Au bout d'une heure et demie, l'opération prend fin. Le trou dans la coque est identifié, la fuite d'eau et l'épandage de fuel sont maîtrisés. Opération globalement réussie. "Le bilan est très positif, on a juste eu une difficulté au moment de la pose du dispositif d'obturation à cause d'un bras d’hélice situé sous la cale. Mais nous avons des équipements permettant de trouver une solution technique adaptée", assure le commandant Karcher, en charge de l'opération.

Pour cet exercice, les équipes de Batorama, la compagnie de bateaux-mouches strasbourgeois, étaient également présents. "On a déjà fait cet exercice l'année dernière. On le fait pour mettre à jour nos bonnes pratiques et pour que nos capitaines soient sensibilisés aux risques", précise Stéphanie Kroutov, responsable technique de la compagnie. Et toutes les équipes se retrouveront dans un an pour répéter l'exercice.