Strasbourg : un millier de personnes manifestent pour la paix au Haut-Karabakh

Entre 1 200 et 1 500 personnes ont défilé ce samedi à Strasbourg pour réclamer la paix au Haut-Karabakh, à l'appel de l’association Hayordi - Enfant d’Arménie. Des membres de communautés arméniennes en France et en Allemagne ont réclamé la fin des combats et une prise de position de l'Europe.

"C'est très important pour nous d'être présent et de représenter notre pays, de le soutenir." Christine, d'origine arménienne est venue de Bruxelles pour une "Marche de la paix" au Haut-Karabakh, organisée par l'association Hayordi - Enfant d’Arménie. Entre 1 200 et 1 500 personnes se sont retrouvées ce samedi place du Château à Strasbourg, avant de rejoindre la place Kléber en cortège.

La manifestation place Kléber. © Radio France - Marie Maheux

Arrêter le conflit armé

Le Haut-Karabakh est un territoire majoritairement peuplé d'Arméniens, ayant fait sécession de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS. Au début des années 1990 une guerre a déjà fait 30.000 morts et les hostilités ont repris le 27 septembre dernier : " Il y a énormément de soldats et de civils qui sont attaqués, tués et torturés. On veut que ça s'arrête au plus vite", insiste Christine.

Depuis quelques jours, les marches pour la paix au Haut-Karabakh se multiplient en Europe. © Radio France - Marie Maheux

Le soutien de la diaspora arménienne

Vahram est étudiant à Strasbourg. Il est d'origine arménienne et insiste sur le rôle de la diaspora : "C'est la seule chose par lequel on soutient les arméniens qui sont sur le front. Il y a des cagnottes qui sont ouvertes et là il y a même des tirelires pour mettre de l'argent. On essaye d'apporter le maximum de soutien."