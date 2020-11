"Rendez-nous la messe" : un rassemblement ce dimanche à Strasbourg pour la reprise des messes

"Pour le retour des messes publiques". Voilà le slogan de cette manifestation, prévue ce dimanche à Strasbourg, place Kléber, à 11h, et orchestrée par l'organisation chrétienne ECLJ. Comme dans de nombreuses villes de France ce dimanche 15 novembre, les croyants réclament le retour des messes publiques, interdites depuis le reconfinement.

La manifestation a été annoncée sur les réseaux sociaux. Elle a été autorisée par la préfecture, mais pas devant la cathédrale, comme prévu au départ.

La manifestation a été annoncée sur les réseaux sociaux. - .

De son côté, le ministre de l'Intérieur "appelle chacun à respecter la loi de la République" et prévient que des sanctions seront prises en cas de non-respect des règles. "Bien sûr que la liberté de culte est très importante, nous avons d'ailleurs laissé ouverts les lieux de culte (...) mais la vie est plus importante que tout, et la vie c'est de lutter contre le coronavirus", a déclaré vendredi Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur a également indiqué sur son compte Twitter qu'il réunirait ce lundi matin "pour la seconde fois, les représentants des principaux cultes", afin d'évoquer "les conditions dans lesquelles pourraient se tenir à nouveau des cérémonies dans les lieux de culte en fonction de l'évolution de la situation sanitaire".