Strasbourg: une 60aine de manifestants contre l'interdiction aux femmes voilées d'accompagner les voyages scolaires

Une soixantaine de manifestants se sont retrouvés devant le rectorat ce mercredi après-midi à Strasbourg. Des parents d'élèves, dont une majorité de femmes, voilées ou non, qui entendaient combattre la menace d'une interdiction du port du voile islamique pendant les sorties scolaires.

Strasbourg, France

L'amendement du Sénat qui visait à interdire aux accompagnatrices le port du voile islamique pendant les sorties scolaires a eu beau être retiré, le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer envisage une circulaire qui laisserait cette question à l'appréciation des responsables d'établissements. Et pour les manifestants, interdire le port du voile aux accompagnatrices reviendrait dans certains quartiers à tout bonnement supprimer les sorties scolaires.

il y a beaucoup de mamans voilées dans nos quartiers, ça n'a jamais gêné personne. Sophie, parent d'élève non voilée et manifestante

Voilées et féministes © Radio France - Olivier Vogel

Naja est voilée et encadre régulièrement les sorties scolaires dans le quartier strasbourgeois de Koenigshoffen, elle explique que les enfants s'en fichent du voile et voient tout simplement ces accompagnatrices musulmanes comme les mamans de leurs copains ou de leurs copines.

Parents d'élèves accompagnatrices et voilées © Radio France - Olivier Vogel

Non voilée mais solidaire © Radio France - Olivier Vogel

Marie-Jane, une autre parent d'élève voilée est volontaire pour accompagner régulièrement les voyages scolaires des enfants dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau. Elle explique que ça n'a jamais posé le moindre problème, que ce soit du côté des enseignants comme des autres parents d'élèves. Plusieurs manifestants ont aussi pointé l'incohérence de ce débat dans une région où l'église n'est pas séparée de l'état. Car en Alsace et en Moselle, où le concordat napoléonien est toujours en vigueur les cours de religion catholique, protestante ou israélite sont toujours obligatoires de l'école au lycée et il est encore possible de trouver des crucifix accrochés dans certaines écoles.