Strasbourg : une alliance retrouvée sur le marché de Noël, le post sur Facebook partagé plus de 10.000 fois

Voici le SOS d'une alliance en détresse. L'histoire d'un post Facebook posté depuis l'Alsace et partagé déjà plus de 10.000 fois. On y voit en photo, une alliance, avec des initiales gravées (A & J). Et une date, le 3 juin 2022 sans doute une date de mariage.

Cette bague a été retrouvée il y a quelques jours , dimanche 4 décembre, sur le marché de Noël de Strasbourg par Eliott, un petit garçon strasbourgeois. Sa maman Corinne Sonntag a donc posté la photo de l'objet dans l'espoir de retrouver le propriétaire.

L'alliance retrouvée sur le marché de Noël de Strasbourg - Corinne Sonntag

"Ma sœur, le 4 décembre, avait emmené nos enfants au musée au centre ville. Quand mon fils est rentré, il me raconte : "oh regarde maman, j'ai trouvé une bague". En y regardant de plus près, on a vu l'inscription à l'intérieur, A&J qui se sont mariés probablement le 3 juin 2022. J'ai dit à mon fils que cela leur ferait certainement très plaisir de retrouver la bague. Donc on a posté cette annonce sur Facebook en espérant retrouver grâce aux partages retrouver les propriétaires" explique Corinne Sonntag.

Pour l'instant, ils ne se sont pas manifestés. La bague est donc toujours en sécurité à Strasbourg et attend de retrouver le doigt auquel elle était amoureusement accrochée.