Strasbourg : une association envoie des habits et du matériel en Ukraine

En Alsace, la communauté ukrainienne (c'est la deuxième plus importante de France) se mobilise pour aider les proches et les soldats au pays. Grâce à l'association PromoUkraïna, une première livraison de matériel est en cours. Des médicaments, des sacs de couchage, des produits de première nécessité ont été chargés dans un bus parti dimanche soir de Strasbourg pour rallier Kiev (c'est un bus qui fait le trajet chaque semaine).

Depuis 9 ans, Alexandre Kobryn est danseur au Royal Palace de Kirrwiller (avec sa femme, elle aussi ukrainienne). Il s'est démené ces derniers jours pour acheter ou récupérer des médicaments, de la nourriture, des habits, des sacs de couchage.

"Ensemble on est plus forts, explique l'artiste. On va continuer à se battre chacun sur son front. Les soldats en Ukraine et nous ici. On fait tout ce qui est possible pour aider les civils et les soldats pour qu'ils soient au chaud la nuit".

Un élan de solidarité plus fort qu'en 2014

Alexandre Kobryn sent que l'élan de solidarité en faveur des Ukrainiens sera important : "On n'arrête pas de parler au téléphone. Des Ukrainiens d'autres régions, que je ne connais pas, me contactent. Ils ont envie de participer aussi. Il y a déjà eu une solidarité très forte en 2014, quand la Russie a annexé la Crimée. Cette fois-ci, on ressent beaucoup plus de soutien des Français, des particuliers, des voisins et des membres des communautés des anciens pays soviétiques, qui ont vécu à peu près les mêmes événements avec la Russie".

Pour le deuxième convoi au départ de Strasbourg dimanche prochain, l'association PromoUkraïna lance un appel pour récupérer des produits de première nécessité, mais aussi, si possible, des gilets pare-balles, des casques, des sacs de couchage qui pourraient servir aux soldats ukrainiens.

Vous pouvez contacter l'association Promoukraïna sur sa page facebook.