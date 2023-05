Strasbourg : une centaine de manifestants protestent contre la nouvelle politique de stationnement

La nouvelle politique de stationnement de la ville de Strasbourg continue de faire des vagues. Après les entreprises et les artisans et les recours de l'opposition municipale devant la justice , ce sont des citoyens strasbourgeois qui se sont mobilisés hier, place Broglie, devant l'hôtel de ville.

Une centaine de personnes se sont réunies pour protester contre cette nouvelle tarification mise en place au mois d'avril , qui fait grimper le tarif à 35 euros si on doit stationner en ville toute la journée (dès 3h de stationnement pour zone rouge, dès 4h de stationnement pour zone orange). Une mobilisation appelée par Daniel Aaron, un citoyen strasbourgeois : "je suis cycliste, mais j'ai été surpris par l'ensemble des témoignages que j'ai recueilli en me baladant", explique-t-il, "pour ne prendre qu'un exemple, l'ouvrier du boulanger Hanau, qui venait de Brumath, a démissionné parce que son tarif de stationnement est passé d'1,5 euro à 15,20 euros."

"C'est asphyxier les gens qui travaillent"

"*C'est *une ville qui se meure, on n'est pas là pour renverser la mairie mais pour dire stop, qu'on en peut plus, que ça suffit", ajoute-t-il. Charlotte Lorenzini travaille à Shopping Promenade. Venir en transports en commun lui prendrait une heure et demi, contre 20 minutes en voiture : "je n'ai pas de garage, j'ai rien, donc je dois stationner en voirie. Les parkings en ouvrage, le plus proche, c'est "Place des Halles", ça me fait très loin", déplore-t-elle, "avec l'inflation, c'est asphyxier les gens qui travaillent, Madame la Maire ne vient pas voir la réalité de la vie des gens, voir que les gens en ont marre".

"J'ai déjà des membres de ma famille qui m'ont dit qu'ils ne viendraient plus", raconte un manifestant. D'autres sont également venus protester contre le tarif résident qui passe de 15 euros à 40 euros : "c'est complètement inadmissible, cette politique arbitraire... Il n'y a aucun dialogue !". "Si on veut tuer le commerce en ville, on continue comme ça, il n'y aura plus de voiture, plus de pollution, et tout le monde ira ailleurs", conclue une dernière manifestante. Une nouvelle manifestation sera organisée le 7 juin à 19h30, également place Broglie, à Strasbourg.