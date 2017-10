Strasbourg : une comédie musicale réalisée par un prêtre catholique et un pasteur protestant

Plus de dix mille fidèles protestants sont attendus à Strasbourg ce week-end pour célébrer le 500e anniversaire de la Réforme. À cette occasion, une comédie musicale sera présentée à la cathédrale de Strasbourg samedi 28 et dimanche 29 octobre.

Pour la troisième édition de "Protestants en fête 2017", plus de dix mille fidèles débarquent dans la capitale alsacienne jusqu'à dimanche. Un événement organisé par la Fédération protestante de France (FPF) et l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL).

Une idée de deux amis d'enfance

À l'origine de ce spectacle deux amis d'enfance : l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg Michel Wackenheim chargé de la musique et le pasteur du Temple Neuf, la plume de l'histoire du spectacle Rudi Popp.

Le 500e anniversaire de la Réforme revisité

La biographie de Luther n'est pas au cœur du spectacle. Il s'agit de retracer les débuts de la Réforme à Strasbourg en dix tableaux. Des tableaux qui traversent toutes les cultures touchées par la voix de Luther. De Strasbourg à Cambridge en passant par la Suède ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pour redonner vie à ces histoires de réconciliations religieuses le pasteur et l'archiprêtre de Strasbourg ont fait appel à Richard Caquelin, chorégraphe et metteur en scène. Jeux scèniques, chants et danses sont au programme pour raconter l'histoire de la Réforme de Luther.

Pour rendre les textes plus lisibles, j'ai mis en scène des comédiens avec des danseurs aériens, des projections d'images. — R. Caquelin

Les chants sont assurés par un groupe de jeune choristes alsaciens, les Colibris.

►► Luther aux quatre vents , spectacle musical à la Cathédrale de Strasbourg samedi 28 et dimanche 29 octobre dès 20h30. (entrée gratuite sans réservation)

En Alsace, on compte 250 000 protestants alsaciens mosellans. En France, ils sont 1,3 millions.