Strasbourg : une salle pour accueillir les victimes en cas d'attentat

Ce vendredi, une convention a été signée entre l'Etat et la mairie de Strasbourg, prévoyant l'ouverture d'une salle d'accueil des victimes et de leurs familles en cas d'attentat dans la capitale alsacienne. L'emplacement de la salle reste secret, plusieurs autres lieux appropriés seront repérés.

En cas d'attentat à Strasbourg, une salle pour accueillir les victimes et leurs familles sera ouverte dans les minutes qui suivent : ce dispositif préventif est une première en France, un dispositif validé conjointement par l'Etat et la ville de Strasbourg, qui ont signé une convention ce vendredi.

Seuls les services de l'Etat et les porteurs du projet à la mairie connaissent l'emplacement de ladite salle, un emplacement qui doit être tenu secret pour raisons de sécurité et éviter que la zone ne soit ciblée en cas d'attentat.

Toute l'assistance aux victimes dans une seule salle

Claude Lienhard, avocat, président de l'association Paris Aide aux Victimes et adjoint à la mairie de Strasbourg, a contribué à l'élaboration du dispositif strasbourgeois. Le but, ce sera d'ouvrir une salle en urgence et d'y installer toute l'assistance requise par une victime et ses proches :

Il faut que la personne puisse trouver en un seul endroit toutes les informations dont elle a besoin, de la nourriture, du wifi. C'est la mairie de Strasbourg qui fournira tout cela.

centre d'accueil des victimes d'attentats signature d'une convention Maire de Strasbourg et Préfet enprésence de #PAV pic.twitter.com/rzA5scDQmg — claude lienhard (@lienhard_claude) March 17, 2017

La salle accueillera donc le personnel médical pour proposer une assistance psychologique, il hébergera également le volet administratif : des employés seront installés en urgence avec des ordinateurs pour centraliser les informations, les lieux d'hospitalisation des victimes ou encore les papiers à remplir pour obtenir une indemnisation financière rapide. En tout, une vingtaine de personnes minimum seraient mobilisées, leur nombre pourrait augmenter en fonction de l'ampleur de la catastrophe.

Combien coûte un tel dispositif ?

Le budget d'un tel dispositif est difficile à estimer, mais il comprend en tout cas les salaires des fonctionnaires dédiés à cette mission. Pour l'heure, une salle bien précise a été définie, mais la préfecture s'apprête à repérer d'autres lieux appropriés pour être opérationnelle quel que soit le lieu de l'attentat à Strasbourg. Claude Lienhard le rappelle :

Le propre d'un attentat est de se produire dans un lieu imprévisible. Le dispositif d'aide doit donc être adaptable et mobile, il faut qu'il soit possible de le déployer quelle que soit la salle.

