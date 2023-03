Strasbourg va éteindre d'ici un an la moitié de son éclairage public la nuit

Pour réaliser des économies d'énergie et pour lutter contre le réchauffement climatique, la Ville de Strasbourg annonce ce mercredi son intention d' éteindre une partie de l'éclairage public. Les lumières vont progressivement s'éteindre à partir du 25 mars. Dans les secteurs où il est possible d'éteindre des rues secondaires rapidement, sans toucher aux axes structurants situés à proximité. Ensuite, la ville éteindra les autres rues secondaires selon un plan bien défini et après avoir re câblé des milliers d'armoires électriques. Les premiers quartiers concernés seront ceux de Koenigshoffen et de la Montagne Verte. L'éclairage public sera coupé entre 1h et 5h du matin.

Extinction des premiers secteurs dès la fin du mois de mars (en vert foncé sur la carte) - Ville de Strasbourg

Les grands axes resteront éclairés

D'autres quartiers seront concernés par la suite : Cronenbourg et Hautepierre à partir de mai 2023, la Robertsau à partir de juin, le Neudorf et le Port-du-Rhin dès juillet, la Meinau et le Neuhof dès août et l'Orangerie, le conseil des XV, et une partie de la Krutenau à partir de septembre. Seuls la Grande Ile et le quartier gare ne sont pas du tout concernés, ainsi qu'une autre partie de la Krutenau. Les lumières des grands axes resteront allumées.

La carte de Strasbourg sans lumières la nuit sauf sur les grands axes et sur la Grande Ile, le quartier gare et la Krutenau - Ville de Strasbourg

En tout il y a 28.000 luminaires à Strasbourg. A la fin de l'opération, la moitié des luminaires seront éteints d'ici début 2024. D'autres mesures d'économies d'énergie (extinction des bâtiments publics ou réduction des lumières du marché de Noël) ont permis à la ville de Strasbourg d'économiser 731.000 depuis l'automne 2022, soit -15% d'électricité consommée.