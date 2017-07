Strasbourg veut se doter d'un marché couvert

Un groupe de travail a été officiellement mis en place mardi 11 juillet par la mairie avec la Chambre de commerce et les Vitrines de Strasbourg.

Un marché couvert à Strasbourg? "Cela fait 20 ans que j'en parle et que je pédale dans la choucroute mais là les choses prennent vraiment forme!", explique Olivier Klein membre du bureau des Vitrines de Strasbourg et porteur de ce projet de halles strasbourgeoises.

Un groupe de travail a été officiellement lancé mardi 11 juillet par la mairie avec la Chambre de commerce et les commerçants des Vitrines de Strasbourg. "J'ai demandé une liste des sites de plus de 1400m2 bâti ou non bâti proche du centre de Strasbourg", explique Paul Meyer adjoint au maire en charge du tourisme et des commerces "on a plusieurs idées de lieu pour ce marché couvert: la place Grimmeisen, la place de la Bourse ou même la place de l'Etoile". Des études sont lancées cet été pour repérer les éventuels sites et les besoins, avant la mise en place d'une stratégie et l'examen d'offres privées jusqu'en mars. L'idée est d'arriver à un projet abouti avant l'été 2018. "Tout est encore ouvert", précise l'adjoint.

Un marché couvert financé par des investisseurs privés

Ce projet a été longtemps repoussé faute de financement. "La mairie n'a pas vocation à s'occuper de la charcuterie alsacienne, ce marché couvert sera privé", indique Paul Meyer mais la Ville veut en dessiner les contours "nous voulons un lieu où il sera agréable de consommer des produits locaux, agréable de découvrir nos patrimoines loin des horribles zones commerciales froides et climatisées".

Un étage commerçant, un étage restaurant

Olivier Klein qui connait bien les marchés couverts a déjà une idée précise de ces futures halles" l'Alsace a l'une des gastronomies les plus riches au monde, nous avons une cuisine autour du vin et de la bière, c'est le sens de ce projet. J'imagine un rez-de-chaussée dédié aux commerçants, ils ont besoin de l'étage inférieur pour les camions et les chambres froides. Au niveau - 2 et - 3 on peut imaginer des parkings. Au premier étage, on peut imaginer une restauration de marché, avec des restaurateurs qui se fournissent au marché avec des produits frais. Au dernier étage, il peut y avoir un lieu d'animation pour mettre en avant toute cette richesse patrimoniale."

A la différence du marché couvert de Neudorf, la majorité des commerçants seront sédentaires. L'offre va se multiplier aux abords de Strasbourg puisqu'un marché couvert va ouvrir le 15 septembre à Schiltigheim, sur le site de l'ancienne coopérative des bouchers.