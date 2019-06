Strasbourg, ville la plus attractive de France selon le Point

Strasbourg devance Bordeaux et Nantes dans une enquête publiée ce jeudi par le magazine le Point. Trois grandes thématiques ont été prises en compte : la qualité de vie, le dynamisme économique, la mobilité et la connectivité.

Strasbourg, France

Après avoir souvent échoué au pied du podium, Strasbourg a été désigné ville la plus attractive de France par une enquête du Point (pour les villes de plus de 250 000 habitants). La capitale de l'Alsace domine ce classement grâce principalement à sa qualité de vie, ses pistes cyclables, ses tramways, la ligne TGV Est, son université, son excellent réseau 4G ou encore ses richesses touristiques et culturelles.

C'est une fierté pour le maire de Strasbourg Roland Ries : "Jusqu'à maintenant, on était régulièrement troisième, quatrième, cinquième. Là, on est pour la première fois premier. Nos points forts, c'est évidemment notre traditionnel atout que constituent notre réseau de transports en commun et notre réseau de pistes cyclables. On est aujourd'hui aussi reconnu comme une ville, qui cherche à créer une sorte de nouveau modèle de développement urbain. Non plus une ville proliférante qui s'étend sur la campagne, mais une ville qui se ramasse sur elle-même et qui monte un peu plus haut que ce qu'on faisait traditionnellement pour mieux libérer de l'espace au sol et faire des espaces publics, de la verdure".

Mais Roland Ries reconnaît que Strasbourg présente aussi des lacunes. Par exemple, la qualité de l'air continue à se dégrader. Et puis Strasbourg n'a pas l'économie la plus dynamique, elle n'arrive qu'en sixième position dans ce classement spécifique.

Pour les villes de moins de 250 000 habitants, Colmar est 11ème du classement établi par le Point et Mulhouse 22ème.