"Stressés mais super excités", dernière ligne droite avant les spectacles pour Les Enfoirés du Morbihan

Le spectacle est écrit depuis deux ans. La pandémie a évidemment bouleversé l'organisation de la troupe d'A Portée d'chœur, association connue aussi sous le nom des Enfoirés du Morbihan. Les 80 bénévoles ont donc longuement préparé un spectacle musical, Le Bal des Légendes, en visioconférence. Depuis septembre, toute l'équipe a pu enfin se retrouver pour préparer les représentations.

C'est un soulagement. Ces deux dernières années ont été éprouvantes, "on ne se rend pas compte mais en visio il y a un décalage de son. C'était compliqué pour les musiciens de répéter, raconte Anne Baudry est comédienne mais aussi chargée des relations avec les partenaires. Ce qui nous a sauvé à partir du printemps 2021, ce sont deux partenaires qui nous ont ouvert leurs portes pour répéter. Le cinéma Ti Hanok et la boite de nuit Le Surfer qui n'avaient pas encore rouvert."

Le spectacle porte essentiellement sur les légendes de la Table ronde. © Radio France - Diane Sprimont

Les légendes de la Table ronde

Le Bal des Légendes est un spectacle coécrit par Léo Jéhanno et Baptiste Le Chat autour des légendes de la Table ronde. Des comédiens, des chanteurs et des musiciens répètent une dernière fois, "le stress commence à monter mais ça fait du bien. On est heureux pour nous mais aussi pour les bénéficiaires", confie Typhaine, chanteuse de 17 ans déguisée en déesse de la mort.

Depuis sa création, l'association a pu reverser 250 000 euros aux Restos du coeur. © Radio France - Diane Sprimont

Quasiment complet à chaque date

"Oui on est stressés mais super excités ! Les dernières années c'était quasiment complet à chaque date, sourit la présidente de l'association, Marion Edy. Il y a un investissement important des gens, en termes de dons, même sans spectacle l'année dernière, nous avons récoltés 7500 euros." Une année "normale", A Portée d'chœur collecte jusqu'à 23 500 euros. Depuis son activité, 250 000 euros ont été versés aux Restos du cœur.

Des places disponibles à Vannes

Une quarantaine de bénévoles seront sur scène et une quarantaine d'autres en coulisse à Auray à l'espace Athéna samedi prochain à 20h30 et dimanche à 15 heures. Les deux spectacles sont complets. En revanche, il reste de la place le samedi 13 novembre où ils se produiront à 20h30 au Palais des arts à Vannes et le dimanche 14 novembre à 15 heures.

Il est possible de réserver des billets sur leur site internet ou au 06 47 65 95 42.