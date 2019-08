Suarce : On devrait enfin pouvoir téléphoner sur son portable.. en 2021

Suarce, France

A Suarce, oubliez la 3G, les textos arrivent.. parfois, et pour téléphoner, il faut choisir soigneusement son endroit. Hervé, lui, a trouvé le coin magique : "je suis obligé d'aller à côté de la salle polyvalente pour passer un appel. Le téléphone il marche ici (dans la maison, ndlr) quand il veut bien, je pense que c'est en période d'orage, en sautillant contre le mur du cimetière et puis c'est tout".

Des problèmes au quotidien

Pour Paulette, qui garde régulièrement son petit-fils handicapé, le manque de couverture mobile est un vrai problème : "Ça nous pose des gros gros soucis quand on doit appeler, quand on doit passer un message à la maman qui travaille à l'hôpital, c'est vraiment un gros souci".

Déborah est assistante maternelle, sa maison est ancienne, elle n'a donc pas installé le téléphone fixe. En cas de besoin, par exemple de problème avec un enfant, elle doit prendre sa voiture pour aller téléphoner au village d'à côté.

Des abonnements plus chers pour un service dégradé

Et le réseau mobile n'est pas le seul point noir à Suarce : internet aussi est sinistré. Déborah a donc dû prendre un abonnement internet par satellite. "C'est à peu près 40 euros par mois, et on n'est pas en illimité, on a juste 20 giga par mois. On n'a que la TNT. Si on veut aussi le fixe, ça fait 18 euros par mois en plus, plus l'abonnement mobile". La facture grimpe vite, pour un service qui est loin d'être performant.

Les habitants de Suarce sont excédés par le manque de réseau sur leur commune Copier

Le maire de Suarce, Patrice Dumortier, est évidemment bien conscient du problème : il reçoit tous les jours des appels de ses administrés pour se plaindre de la qualité du réseau téléphonique portable, mais aussi des téléphones fixes. Il a essayé à plusieurs reprises de joindre le numéro d'assistance d'Orange dédié aux collectivités, mais sans succès.

La fin du calvaire.. en 2021

Un arrêté ministériel daté du 12 juillet classe Suarce dans les communes considérées en zone blanche, et qui devront être couvertes par les opérateurs d'ici deux ans. Une bonne nouvelle pour le maire, qui attend également la fibre optique, en cours d'installation dans la commune. Mais pour les habitants, cette échéance semble lointaine. "Deux ans c'est effectivement long, admet Michel Combot, directeur général de la Fédération française des Télécoms. Mais c'est le délai nécessaire."

Il faut "réaliser les études techniques pour insérer le pylône dans le réseau existant, mais aussi obtenir les autorisations administratives et ensuite construire le pylône" - Michel Combot, directeur de la Fédération française des Télécoms

Un nouveau pylône va être construit explique Michel Combot de la Fédération française des Télécoms Copier

En attendant, il va falloir être patient... Et continuer à se débrouiller avec le système D. "C'est retour vers l'ancienneté !" conclue Laura.