Subligny : un petit trésor réapparaît près de 250 ans plus tard

Cet atlas date de 1790. Il est plutôt en bon état mais la commune n'avait pas les moyens de le conserver dans de bonnes conditions. Un bel ouvrage, témoin d'une époque, et relativement rare.

En fait, ce document s'était retrouvé dans la famille de l'ancien maire de Subligny qui l'avait offert à la commune, mais depuis il prenait la poussière : " J'ai été élue avec la nouvelle équipe en 2020, précise Régine Audry, maire de Subligny. Un an après, on s'est aperçu que ce document était en haut d'une armoire. Et là, surprise, on a découvert que c'était l'atlas de notre commune, créé en 1790. C'est magique, quand on voit le dessin. Tout était fait à la plume, avec les couleurs des rivières, les couleurs des bois. C'est vraiment de toute beauté. "

Régine Audry, maire de Subligny (au centre) aux côtés de Xavier Laurent, directeur des archives départementales du Cher © Radio France - Michel Benoit

Une représentation très fine de toutes les parcelles de la seigneurie, avec un index des propriétaires, dans le but de prélever l'impôt foncier : "Ce document a été élaboré à la demande de Pierre-Joseph Grangier, détaille André Langeron, historien de Subligny. Il était député du tiers état."

Le frontispice, la page de garde en quelque sorte, s'inscrit pleinement dans l'époque révolutionnaire : " J'ai été surpris quand j'ai vu ce frontispice qui est très féroce à l'égard de l'Eglise, poursuit André Langeron, mais c'était le ton de l'époque. On y voit notamment la crosse de l'évêque surmontée d'un crochet comme pour dénoncer l'accaparement des richesses. Et tout en haut, surplombant la scène on voit le triangle de la connaissance."

Le frontispice de l'atlas de Subligny, très ouvertement anticlérical © Radio France - Michel Benoit

Les archives départementales vont mener un travail de restauration confirme le directeur, Xavier Laurent : "Il n'est pas en mauvais état, mais il est un peu fragile. Il a perdu sa reliure. On va stopper la dégradation des bords de pages. Et pour le rendre accessible à tous, on a numérisé toutes les planches qui sont accessibles sur archives18.fr. C'est un document assez rare car avant les registres napoléoniens des années 1810-1820, on a assez peu de plans qui descendent jusqu'à la parcelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on possédait déjà quelques planches de cet atlas, mais il nous manquait l'essentiel. On devrait donc pouvoir le reconstituer entièrement." Des copies ont été offertes bien évidemment à la commune.