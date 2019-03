Succès de l'appel aux dons sur France Bleu Cotentin : Ray Wallace pourra venir au 75e anniversaire du Débarquement

Manche, France

Le vétéran américain Raymond Wallace sera bien en Normandie pour les cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement. Cet ancien parachutiste de 94 ans avait sauté sur Graignes le 6 juin 1944. Le 13 mars dernier un appel aux dons avait été lancé sur France Bleu Cotentin pour aider Ray Wallace à financer son voyage avec son fils. Appel entendu ! 2994 € ont été récolté. Voici le mail de remerciement reçu à Farnce Bleu Cotentin de l'association "Retour des Vétérans en Normandie"

"Je voulais vous remercier pour avoir divulgué les informations aussi vite pour La Famille Wallace. Kevin et Ray viennent de réserver leurs billets c’est Géant. Grand merci à vous. Ça va leur faire du bien de penser un peu à autre chose. Grand grand merci à vous toutes et tous du fond du cœur . Bien amicalement"

Raymond Wallace, 94 ans, ne peut pas venir en Normandie sans son fils - © Association Retour des vétérans en Normandie

Ray Wallace n'avait plus les moyens financiers de venir après plusieurs drames familiaux en quelques semaines : la mort de sa femme, de son petits fils de 20 ans et un accident de voiture de sa belle fille. Il ne pouvait plus financer son billet d'avion plus celui de son fils sans qui il ne peut pas se déplacer. Raymond Wallace avait sauté sur Graignes dans le centre Manche le 6 juin 44 avec la 82ème airborne. Il était revenu pour la première fois dans la Manche l'an dernier.

L'association Retour des Vétérans en Normandie, fait venir 15 vétérans cette année.