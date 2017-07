Succès de l'opération éTER en Picardie, plus de 2.000 voyageurs pour le premier week-end mer

Du monde sur le quai de la gare à Amiens : les voyageurs ont profité du premier week-end de l'opération éTER en Hauts-de-France. Pour 2 euros, les estivants ont pu se rendre à la plage, profiter du soleil !

Pour sa deuxième édition, l'éTER a démarré sur les chapeaux de roues ! Le premier train à destination de la côte picarde était complet ce samedi matin. Plus de 2.000 voyageurs avaient réservé leurs billets. Des picards ravis de partir à la mer !

La SNCF et la Région des Hauts-de-France espèrent attirer 112.000 voyageurs vers plus de 50 destinations cet été. Le prochain week-end mer est prévu les 22 et 23 juillet.