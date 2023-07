VIDÉO - Succès de la deuxième marche des fiertés à Nîmes

Sous un soleil écrasant la joie d'un défilé dans les rues de Nîmes. La deuxième marche des fiertés aura - selon un témoin oculaire - rassemblé au moins 3.000 personnes. Défilé festif auquel ont participé des syndicats (CFDT et CGT) mais aussi des politiques. On a pu voir Vincent Bouget, le chef de fil des communistes nîmois. Egalement présent, Pierre Jaumain, le premier fédéral socialiste gardois. "Je suis sensible à toutes les discriminations" explique-t-il "et nous battrons pour qu'aucune ligne rouge ne soit franchie". Une manifestation à laquelle beaucoup de jeunes ont participé.

ⓘ Publicité

loading