La mairie de Bouc Bel Air sensibilise les élèves aux dangers de la série "Squid Game"

Véritable phénomène de mode, la série violente "Squid Game" diffusée sur Netflix s’invite dans les cours de récréation. A Bouc Bel Air, pendant une semaine, la mairie a décidé de sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 aux jeux violents via les équipes d’Animation Périscolaire.

C'est une série qui est devenue un phénomène de mode. Diffusée sur Netflix, "Squid Game" met en scène des personnes contraintes de participer à une série de jeux inspirés de ceux que l’on retrouve dans une cour d’école tel que le célèbre 1.2.3 Soleil. Depuis quelques semaines, la série très violente s’invite dans les cours de récréation où certains élèves cherchent à en imiter des scènes.

Bouc Bel Air lance son propre jeu « Cop’s Game »

Pour endiguer le phénomène, à Bouc Bel Air, la mairie a décidé de prendre les devants en mettant en place tout un programme de sensibilisation dans les 4 écoles primaires de la ville ainsi qu'au centre aéré via les équipes d’Animation Périscolaires. L’opération "Cop’S Game" s'est déroulée toute la semaine avec plusieurs temps forts autour de jeux et de moments d’échanges sur ce que les enfants regardent à la télévision et des débats autour de la citoyenneté. En fin de semaine, aucune victime n’est à déplorer et un diplôme est remis à chaque participant !

Cops' Game : tout le contraire de Squid Game

Sans jamais prononcer le nom de la série Squid Game, ni en faire référence, l’idée est de prendre le contre-pied du phénomène en proposant aux élèves de CM1 et CM2 de participer à une partie de « 1.2.3 Soleil ». " Contrairement à la série, la réussite collective, la bienveillance et la citoyenneté sont les règles ultimes. Pour gagner, il faut franchir la ligne d’arrivée tous ensemble en tenant compte des contraintes de tous. Certains enfants ont les yeux bandés, d’autres ne peuvent se déplacer qu’en marche arrière" explique Audrey Terzian, directrice adjointe du service scolaire de la ville de Bouc Bel Air. "C'est terrifiant de voir que les enfants connaissent très bien cette série" poursuit-elle. La grande majorité des élèves de CM1 et CM2 interrogés à l'issue du jeu ce mardi reconnaissent avoir déjà entendu parler du jeu et nombreux sont ceux qui avouent avoir vu toute ou partie de la série pourtant interdite aux moins de 16 ans. Tous admettent pourtant que la série n'est pas adaptée à leur âge en raison des très nombreuses scènes de violence.

Depuis son lancement en septembre 2021, la série sud-coréenne Squid Game est en passe de devenir le programme le plus regardé de l’histoire de Netflix. Après un jeu de sélection où le candidat est copieusement giflé, 456 hommes et femmes criblés de dettes s’affrontent à travers des jeux d’enfants pour tenter de gagner une très grosse somme d’argent. Ceux qui échouent sont assassinés.

Pour rappel, une cruelle partie « d‘un, deux, trois soleil » dans une école belge, lors de laquelle une fillette de 11 ans avait été fouettée par ses camarades, avait alerté le ministère français de l’Education nationale.