Succès des journées portes ouvertes à la gendarmerie d’Annecy

Ces journées portes ouvertes sont l'occasion de rencontrer ceux qui vous sauvent et vous contrôlent : les gendarmes spécialisés du PGHM, ceux de la cellule d'identification criminelle, les pilotes d'hélicoptères, la brigade nautique. Il y a aussi des professionnels qui évoluent dans des domaines moins connus du grand public, comme les gendarmes spécialisés dans la prise en charge des enfants ou des jeunes victimes de violence. Ils travaillent au sein de la maison de protection des familles, basée à Annemasse.

ⓘ Publicité

"Je veux faire ça comme métier plus tard" – Marceau, 10 ans

Pacôme et Marceau sont allés sur l’ensemble des stands curieux de tout "nous deux, on adore les militaires, les armes, c’est une passion. Aujourd'hui on a pu voir et poser plein de questions aux gendarmes, c'est vraiment super".

L’objectif de ces journées portes ouvertes est justement de permettre à tous les annéciens de rencontrer les gendarmes, de venir leur parler, les interroger, "nous tenons à ce rapport de proximité avec la population. On accueille les gens, dans la caserne. Nous souhaitons aussi mieux faire connaitre nos différents métiers "indique la cheffe d’escadron Marlène Gillet.

loading

Un geste pour les victimes de l’attaque au couteau d’Annecy

La gendarmerie a organisé une tombola dont les recettes seront intégralement reversées aux victimes directes de l'agression survenue le 8 juin 2023 sur le Pâquier à Annecy. "C’est dans notre ADN, les valeurs de solidarité, d’entraide et de cohésion. C’est tout à fait logique, pour nous de faire ce geste" poursuit Marlène Gillet.

Ces deux journées sont également ponctuées de démonstrations mettant à l'honneur les secouristes de la montagne (PGHM), les spécialistes de l'interpellation (PSIG) et les experts motocyclistes (EDSR). Pour les plus jeunes, il y a aussi des animations : escape game, baby-foot géant, petit parcours du combattant, voiture tonneau, lunettes 3D, simulateur de conduite.