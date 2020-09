Succès du vélo à Reims : "Il y a une prise de conscience", estime l’association Vél’oxygène

Le gouvernement a annoncé, ce lundi, la prolongation de l’opération Coup de pouce vélo jusqu’à la fin de l’année. Ce dispositif permet de bénéficier d’un forfait de 50 euros, pris en charge par l’Etat, pour faire réparer son vélo. De nombreuses personnes en ont profité pour amener leur bicyclette dans un atelier. Un succès constaté également à Reims. "On a eu beaucoup de gens qui sont venus faire réparer des vélos et nous avons observé beaucoup beaucoup plus de monde à vélo dans nos comptages traditionnels", explique Hervé Fleischmann, chargé de développement pour l’association Vél’oxygène à Reims, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi 15 septembre.

L’engouement du vélo, phénomène de mode ou phénomène durable ? "Les deux", répond Hervé Fleischmann. "Le confinement est passé par là et il y a une prise de conscience qu’on peut se déplacer autrement donc un phénomène durable aussi", dit-il.

Plus 30 à 40% de cyclistes dans la cité des sacres

Vél’oxygène réalise un nouveau comptage du nombre de cyclistes à Reims ce mardi. En juin dernier, l’association avait constaté une augmentation de la fréquentation de 30 à 40% sur les pistes cyclables de la ville. "Il y a deux usages de ces chiffres. Il y a l’usage quantitatif. Cela nous permet de rencontrer nos interlocuteurs à la mairie et de leur dire qu’on est +30 à 40% de cyclistes en ville. Donc on est plus fort face à la mairie. Et puis, nous avons aussi un usage qualitatif. On observe où les gens circulent. Par exemple sur le pont de Vesle, on observe si les cyclistes circulent sur le pont, sur les trottoirs ou sur la chaussée. A Aristide Briand, on observe comment les gens prennent ce nouveau rond-point", précise Hervé Fleischmann.

Après le confinement, la ville de Reims a mis en place des pistes cyclables, d’abord provisoires, puis finalement pérennisées. "Je crois que toutes les pistes Covid ont été pérennisées donc nous sommes extrêmement contents. Et là, Arnaud Robinet et Catherine Vautrin entament leur deuxième mandat. Nous comptons sur ce deuxième mandat pour poursuivre ce qui a été fait pendant le confinement et essayer d’atteindre ce qu’on a appelé le plan vélo avant les élections", explique Hervé Fleischmann, avant une nouvelle réunion avec la ville en fin de semaine.

Une école-vélo à Reims

Pour développer la pratique du vélo, Véll’oxygène a mis en place une école pour apprendre à en faire à Reims. "Elle s’adresse à toute personne qui veut rouler à vélo en sécurité. On enseigne aussi le code de la route spécifique au vélo. Globalement c’est des cycles de 5 séances. Là il y a une série qui a démarré lundi dernier avec uniquement des débutants, le plus jeune a 9 ans et la plus âgées a 57 ans. Pour eux, la première étape c’est juste de leur apprendre à trouver l’équilibre sur un vélo et à ne pas chuter. On commence sans pédale, puis on les remet et la troisième étape, on va apprendre à rouler en ville", dit Hervé Fleischmann.