Succès malgré des affiches pour boycotter Joséphine Baker à Avignon en 1934

Joséphine Baker entre au Panthéon, mais l'artiste franco-américaine avait essuyé une campagne de boycott lors de son passage à Avignon en 1934. La presse de l'époque rapporte que des "gens déloyaux" avaient apposé "des papillons anonymes qui avaient pour but le boycottage le plus caractérisé." Le journal Les Tablettes d'Avignon et de Provence salue toutefois un "plein succès qui venge bien de certaines saletés".

Joséphine Baker était à l'affiche du palace à Avignon (Vaucluse) du 23 au 25 mars 1934 avec 16 Bakers Boys Jazz , "la plus formidable troupe sur une scène de province".

Spectacle qui venge de certaines saletés affichées à Avignon

L'article - signé Loulou et ses boys - relate "la triomphale audition de Joséphine BAKER et de sa troupe au Palace-Théâtre. Malgré l’apposition sur les murs de la périphérie, et la distribution de petits papillons anonymes, qui avaient pour but, le boycottage le plus caractérisé ; œuvre de gens déloyaux, le spectacle Joséphine Baker, déjà consacré par Paris et le monde entier, a obtenu un plein succès qui venge bien de certaines saletés que nous souhaitons d’origine extra-avignonaise.

Nous avions déjà assisté à l’exhibition de Joséphine Baker au Casino de Paris, et avions admiré ses dons merveilleux de danseuse, d’acrobate, et de diseuse extrêmement curieuse par la ténuité et la justesse de sa voix que le disque a rendue célèbre. Ses scènes, admirablement encadrées par ses partenaires Jean Irace, Peppino, Jack Wilson, Paul Ariés et accompagnées par les 16 Baker-Jazz ont été admirées par un public enthousiaste qui a fait justice de ses détracteurs de mauvaise foi".



Première femme noire au Panthéon

Artiste, résistante, militante des droits civiques, Joséphine Baker entre ce mardi 30 novembre au Panthéon. La cérémonie débute à 17h30.

C'est un cénotaphe (un tombeau vide) qui entrera au Panthéon, dans le caveau n°13 au côté de l'écrivain Maurice Genevoix. Le chef de l'État Emmanuel Macron doit prononcer le seul discours de la cérémonie, pour saluer une "artiste de renommée mondiale" qui est "l'incarnation de l'esprit français".

à lire aussi EN DIRECT - Suivez la cérémonie d'entrée de Joséphine Baker au Panthéon