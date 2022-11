Succès pour la braderie "Vide ta chambre" à Buxerolles

Nino, Zoé et leur maman vendent à petit prix les jouets et les vêtements dont il ne se servent plus à la braderie "Vide ta chambre" à Buxerolles.

" Vide ta chambre " ! C'est le nom de la braderie organisée à Buxerolles par l'association "Familles de France" . La deuxième édition s'est tenue ce dimanche 20 novembre. L'occasion pour nombreux Poitevins de désencombrer les chambres des enfants en vendant à petit prix tous les jouets et vêtements dont ils ne se servent plus. Pour les chineurs, ce vide-greniers est aussi l'endroit rêvé pour faire des bonnes affaires à l'approche de Noël.

À l'abri dans le gymnase Colette Besson, une centaine d'exposants étaient présents. Nino (12 ans) et sa sœur Zoé (8 ans) ont tenu avec leur maman un stand bien garni de jouets, de jeux de société et de vêtements. "Dans ma chambre, je n'avais plus de place. Du coup, je vends ce dont je ne me sers plus", explique Zoé. "On a vendu à une quinzaine de personnes ce matin", ajoute Nino. Quelques stands plus loin, Brigitte se débarrasse des jouets de ses petits-enfants : "On ne peut pas tout garder. Il faut faire des heureux".

L'effet inflation

Plus écologique, et moins onéreux, la seconde main séduit de plus en plus, notamment dans ce contexte d'inflation . Pour Marlène, habituée des braderies, il n'est plus question d'acheter du neuf. "J'ai divisé par trois mes frais de cadeaux de Noël par exemple. Les jouets sont en parfait état. Cela serait dommage de payer plus cher pour avoir la même chose", assure-t-elle. Dans les allées, on croise beaucoup de parents, à l'affût d'éventuels jouets à offrir à leurs enfants, pour compléter avec les cadeaux du père Noël.

Le maire de Buxerolles, Gérald Blanchard constate l'engouement pour les vide-greniers. "Je pense qu'il y a eu un effet post Covid... Les gens qui ont fait du rangement chez eux se sont rendu compte qu'ils avaient plein de choses à vendre ou à donner. Et puis il y a l'effet inflation. Les gens essaient de faire des économies avec ce type d'achats. On le voit dans les braderies, mais aussi avec les sites internet qui proposent des objets d'occasions." L'association Famille de France à Buxerolles renouvellera l'opération l'année prochaine. En attendant, les braderies s'enchaînent. Une bourse aux jouets est prévue à Buxerolles le dimanche 27 novembre prochain, salle Marcel Varliette, organisée par l'association des parents d'élèves de la commune.