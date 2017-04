Succès pour la journée citoyenne sur un chantier de Pommerieux

Pour la première fois, Pommerieux a mis en place une journée citoyenne, une sorte de chantier participatif sur la base de loisirs. Et les habitants ont répondu présent.

Ils auraient pu profiter du soleil en terrasse ou dans un hamac, mais c'est mal connaître les pomméroliens. 1 habitant sur 5 est venu prêter main forte sur les différents chantiers du parc de loisirs : terrassement, plantations, constructions. Franck en fait partie. "Au départ on était 70 inscrits puis là 132, c’est le double, c’est une bonne nouvelle pour tout le monde !" Les plus jeunes, comme les moins jeunes étaient présents, soit 20% de la population du village (environ 700 habitants selon la mairie).

Thomas est un passionné de BMX. Il a proposé à sa mairie de construire un circuit pour les enfants. C'est désormais chose faite. © Radio France - Fabien Burgaud

Entre les allées de terre encore retournée, on bêche, on s'assoit, mais on fait surtout des allers-retours, comme Joëlle qui s'occupait du paillage. "J’ai fait 11 km rien qu’avec la brouette ! J’ai fait mon sport du jour, même de la semaine !" rigole-t-elle. De l'autre côté, les enfants enchaînent les bosses sur leur vélo. Le circuit de BMX est à eux ! "J’aime bien les bosses, c’était la première fois et c’était chouette, je reviendrais !", raconte Théo, le casque encore sur la tête. Le circuit est l'idée de Thomas, un trentenaire passionné. Il a proposé cette idée à la mairie de Pommerieux, qui a tout de suite accepté. L'idée de la journée citoyenne lui plaît : "Ça montre que la ville a confiance en ses citoyens, et que les gens aiment leur village. C’est super. Comme ça les gens prendront soin de l’endroit, vu qu’ils y ont participé. On perd des fois cette convivialité, donc c’est top !".

Le maire du village, Jean-Louis Templier, est fier de faire le tour du chantier. © Radio France - Fabien Burgaud

Le parc de loisirs sera fini d'ici "deux à trois années" prévoit le maire de Pommerieux, Jean-Louis Templier. Parmi les objectifs : un court de tennis, des animations pour enfants, beaucoup de végétation sans parler des terrains de pétanque déjà construits. Les journées citoyennes sont nées en Alsace il y a 9 ans. Depuis des centaines de communes en France l'ont essayé. Par souci financier d'abord. La mairie a économisé 10 000 euros en faisant appel à ses propres habitants. Mais l'édile veut surtout créer un lien social. "C’est important, ça permet aux gens de se rencontrer. Dans un petit village, on fait ça dans les écoles par exemple, mais là une journée entière à échanger et œuvrer sur le bien d’un territoire !". Des rencontres, des économies, l'expérience sera sans doute reconduite à Pommerieux l'an prochain. De quoi donner des idées à pas mal de communes mayennaises.