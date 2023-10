Succès pour la première "zone de gratuité" à l'université à Metz

De la vaisselle, des draps, de la décoration, du matériel de bureau, des jeux de société… Depuis mardi, la bibliothèque universitaire du campus du Saulcy prend des airs de vide grenier. Mais ici, personne ne sort son porte-monnaie.

"Une vraie utilité"

Bienvenue dans la première "zone de gratuité" de l'Université de Lorraine. Une initiative lancée par les bibliothèques universitaires de l'UL pour apporter aux étudiants les moins fortunés de quoi améliorer leur quotidien. "Il y a une vraie utilité. Nous avons des étudiants en difficulté qui sont venu récupérer des objets pour leur vie quotidienne" constate avec satisfaction Sylvie Deville, la directrice de la BU du Saulcy.

Seconde vie

Les objets, collectés auprès du personnel ou du grand public, trouvent ainsi une nouvelle utilité. Comme ce petit vase emporté par Lucie, en Master LEA (Langues Etrangères Appliquées). "Ce sont des choses que les gens n'utilisent pas forcément, donc autant leur donner une seconde vie. Ce n'est pas que ça coute très cher, mais si on peut juste économiser ces petits trucs…" Maguelone repart avec trois livres qui l'aideront dans ses études de psychologie. "Les revues coutent entre 50 et 60 euros. Un livre, une vingtaine d'euros… C'est quand même un budget. A 18 ans, on reçoit 300 euros de Pass Culture, mais les années d'après, il faut acheter les livres avec son propre argent, c'est un peu compliqué." Seul regret pour Laura, qui a trouvé son bonheur avec un classeur et une agrafeuse, "il aurait fallu faire plus de publicité. Dans mon Master, personne n'était au courant." Sylvie Deville le reconnait, "les informations officielles de l'Université n'ont pas trop marché. Ce qui a fonctionné, c'est le bouche à oreille et les réseaux sociaux." Le succès de l'opération est tel qu'elle pourrait se renouveler. Mais dans un premier temps, la bibliothèque du Saulcy a décidé de garde la zone de gratuité ouverte jusqu'à samedi.