Succès pour la réouverture du "café-cantine" Le Miam à Perpignan

Ils sont désormais au 3 rue Petite la Monnaie, à Perpignan. Les trois salariés ainsi que la multitude de bénévoles du collectif Le Miam inauguraient ce samedi leurs nouveaux locaux. Pour l'occasion, quelques 150 personnes se sont présentées. Nouveaux adhérents ou déjà abonnés au collectif. Un redémarrage sur les chapeaux de roue pour le collectif qui avait fermé ses portes pendant six semaines, le temps des travaux dans ses nouveaux locaux. Cout de l'opération, environ 120 000 € entre l'achat des murs et les travaux, une somme financée grâce aux dons des abonnés, au mécénat d'entreprise, du crowdfunding, mais aussi la participation du département et la région.

ⓘ Publicité

Des repas à partir de deux euros

C'est le principe d'un prix solidaire pour les repas. Les bénévoles du collectif Le Miam récupèrent les invendus de la filière bio et confectionnent avec des repas végétariens. Repas accessibles à leurs abonnés à partir de deux euros, pour ceux qui connaissent des difficultés financières passagères ou pérennes. Ceux en capacité de mettre plus sont invités à le faire, afin de permettre au Collectif un équilibre financier. Ça, c'est le concept initial.

Mais désormais, Le Miam est aussi un café, en plus d'être une cantine, pour inciter ceux qui n'oseraient pas venir déjeuner. Aussi un bon moyen pour développer les ateliers de partage de connaissances et transformation de fruits et légumes que le collectif espère organiser prochainement.