Sud-Ardèche : l'entreprise Melvita transporte gratuitement ses salariés au travail

Depuis dix ans, l'usine de cosmétique Melvita située dans un petit col entre Vogüé et Lagorce, en Ardèche, propose des navettes pour transporter ses salariés entre leur domicile et leur lieu de travail. Objectif : réduire leur empreinte carbone et favoriser les transports collectifs en entreprise.

Avec un prix de l'essence qui frôle les deux euros, prendre sa voiture pour aller au travail est presque devenu un luxe. Cette problématique, les salariés de Melvita ne se la pose plus. Depuis 2012, l'entreprise de cosmétique, basée à Lagorce, met à disposition un bus pour transporter ses salariés.

L'usine Melvita de Lagorce est située en pleine montagne à 20 kilomètres d'Aubenas. © Radio France - Jean Rinaud

Limiter la fatigue au volant

Chaque jour la navette transporte une soixantaine de salariés entre Lagorce et Aubenas. Durée du trajet : 20 minutes. C'est un peu plus long qu'avec la voiture mais, pour Christophe, intérimaire au sein de la boîte, ça n'a que des avantages. "J'économise de l'essence, je ne pollue pas et je ne me fatigue pas. Dans ma journée de travail, c'est le seul moment où je peux m'asseoir". Même constat pour Évelyne, une salariée. "C'est vraiment plaisant, car quand on se lève à cinq heures du matin et qu'on repart à 13 heures, on est souvent moins vigilant sur la route et c'est là que les accidents peuvent arriver, surtout sur ce genre de route de montagne".

Pour financer la navette, l'entreprise investit chaque année 80 000 euros. © Radio France - Jean Rinaud

"C'est quasiment un treizième mois"

Ce transport est entièrement gratuit et qui propose trois allers-retours par jour, avec quatre arrêts entre Lagorce et Aubenas. Une solution rentable selon Manuel, un des conducteurs du bus. "J'ai fait le calcul, une personne qui habite à Aubenas et qui prend la navette chaque jour, elle économise 900 euros d'essence sur l'année. C'est quasiment un treizième mois et ce n'est pas négligeable".

Un engagement contre le réchauffement climatique

Pour financer ce bus, l'entreprise investit chaque année 80.000 euros. Ce choix fort de l'entreprise s'inscrit dans une démarche de réduction des émissions de CO2. "On a des engagements forts dans le groupe autour du climat et de la biodiversité qui s'accentue réellement et, chez nous, c'est vraiment dans l'ADN de faire notre part pour réduire notre empreinte carbone", insiste Sophie Charre, responsable communication du laboratoire Melvita.

L'entreprise Melvita a aussi pour projet d'aménager un parking pour les covoitureurs. © Radio France - Jean Rinaud

En plus de la navette, l'entreprise de cosmétique, rachetée par le groupe l'Occitane, incite aussi ses salariés à covoiturer avec, en guise de récompense, un plein d'essence offert chaque mois à un de ses employés covoitureur.