Sud Loire : une grève des éboueurs chasse l'autre

Odeur de pneus brûlés à l'entrée de Veolia, à Saint-Herblain. Des drapeaux CGT flottent sur le rond-point. Les grévistes étaient salariés de Suez, ils passent à Véolia, que Nantes Metropole a choisi comme nouveau prestataire de collecte des déchets. Ces éboueurs travaillaient de 6h à 14 h jusqu'alors, ils passent à un rythme en 2/8. Certains seront du matin, d'autres de l'après-midi et ce rythme - déjà expérimenté dans le passé - n'est pas tenable, selon Hassen Bouharou, délégué CGT : "Quand les camions tombent en panne, ça décale toutes les tournées et les camions du matin sont utilisés l'après-midi. Les salariés finissent donc vers 23h-minuit (au lieu de 21h, ndlr). Ils ont des femmes qui travaillent, des enfants et le donneur d'ordre n'en tient pas compte".

Le donneur d'ordre, c'est Nantes Métropole qui a conclu le marché avec Veolia parce que c'était le contrat le moins cher : "Entre 10 et 14% moins cher que Suez", selon Hassen Bouharou, et la collectivité locale laisserait pourrir la situation depuis deux mois, toujours selon le délégué CGT. En attendant, dix communes du Sud Loire (Basse-Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Brains, Les Sorinières, Rezé, Saint-Aignan de Grand-Lieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Sébastien-sur-Loire et Vertou) ont peu de chances de voir leurs poubelles ramassées ces prochains jours.

Les poubelles continuent de s'entasser sur le trottoir dans le centre-ville des Sorinières. © Radio France - Anne Bertrand

Les camions étaient de sortie normalement ce lundi aux Sorinières mais, dans le centre-ville, les poubelles continuent de s'entasser. "Il est temps quand même que ça se termine, aussi bien pour l'odeur que pour le paysage. Ça ne met pas la ville en valeur", réagit Françoise face à une poubelle éventrée sur le trottoir.* Devant le magasin bio de Mickaël, les poubelles débordent aussi mais la situation ne le dérange pas. Au contraire : "Plus il y en aura et mieux ça sera. Même si je dois rester la porte fermée parce que ça sent, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Soutien complet et total aux grévistes !"

Magali a du mal, en revanche, à cacher sa lassitude. "Il faut être tolérante mais un petit moment. Ils ont envie de revendiquer, je peux comprendre, mais pas comme ça. Il faut respecter les gens", explique la quinquagénaire qui pointe le problème d'insalubrité publique. Hassen Bouharou dit comprendre l'exaspération des habitants mais "le problème, ce n'est pas nous, c'est Nantes Métropole." Sauf si les négociations reprennent avec Véolia, cette nouvelle grève des éboueurs est partie pour durer 15 jours dans le Sud Loire.

De son côté, la Métropole indique que des camions-bennes sont sorties ce lundi sur les communes de Rezé, Bouaye, Les Sorinières, Saint-Sébastien et Bouguenais.