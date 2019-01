Sud Meurthe-et-Moselle : 600 personnes ont recours à l'épicerie sociale itinérante

Les besoins ont explosé en un an : 600 personnes reçoivent deux fois par mois la visite de la camionnette de "Relais Villes et Villages" dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Contre une petite somme, l'association leur apporte des aliments secs et frais qu'elles ne peuvent plus s'offrir.

Meurthe-et-Moselle, France

Elle sillonne les routes du sud de la Meurthe-et-Moselle pour apporter de l'aide alimentaire en milieu rural, là où d'autres associations caritatives ne sont pas présentes ou difficiles d'accès. La camionnette de l'association "Relais Villes et Villages" roule depuis un an déjà pour distribuer des denrées de la Banque Alimentaire.

Une épicerie sociale itinérante qui répond à de réels besoins : au tout début, elle se rendait dans deux villages auprès d'une petite dizaine de personnes. Aujourd'hui ? 64 villages desservis et 600 personnes aidées qui paient une participation entre 3 et 7€, en fonction de la taille de la famille, pour deux distributions d'aide alimentaire mensuelles.

"C'est surprenant la demande et la vitesse de croissance de l'association", souligne Gérard Clémens, fondateur avec son épouse Marie-Ange de "Relais Villes et Villages". "Je pense que le milieu rural est assez peu desservi, les gens sont très vite isolés car les moyens de transport sont extrêmement réduits. Et dès que cela ne va pas, les gens ont tendance à s'isoler. Notre apport en dehors de la nourriture, c'est de les aider, de leur redonner le sourire."

Ça se lit dans leurs yeux s'ils sont contents et ça, ça nous fait plaisir ! Et puis à force, on connaît leur goût et on essaie de leur faire plaisir" - Marie-Ange Clémens

Ce jour-là, un bouquet de fleurs vient s'ajouter aux caisses remplies de pommes de terre, carottes, endives, navets, crème fraîche, yaourts, fromage, poulet, pâté en croûte ou encore poisson. "Il y a beaucoup de légumes, c'est très bien. Parce que les légumes sont tellement chers. Et puis de la viande, qu'on ne peut plus manger tous les jours", explique la maman de trois enfants âgés de 14, 12 et 10 ans. Certaines personnes confient ne disposer que de 500 ou 700€ par mois. "Je paie en priorité les factures de la maison, je ne veux pas me retrouver à la rue", explique cette grand-mère.

La plupart du temps, la camionnette blanche, sans signe distinctif pour rester discrète, se stationne au pied de l'église. Elle se rend aussi directement au domicile des particuliers. Parfois encore, la venue de Gérard et Marie-Ange donne lieu à un moment de partage à la salle communale, autour d'un café, comme à Tramont-Saint-André, 60 habitants.

France Bleu a suivi une tournée de l'association "Relais Villes et Villages" Copier