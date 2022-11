Sud ouest : RTE constate une baisse de la consommation d'électricité chez les professionnels et particuliers

Visiblement dans le sud ouest, les gens sont nombreux à ne pas avoir allumé le chauffage, notamment pour faire des économies d'énergie. RTE, le réseau de transport électrique, relaie ses chiffres sur la consommation d'électricité pour cet automne. La baisse enregistrée est estimée entre 5 et 7 %. C'est un chiffre national qui vaut aussi en Béarn et en Bigorre comme l'explique le délégué Sud Ouest de RTE, et chez les industriels, les particuliers et les commerces.

Ceux qui ne mettent pas le chauffage

À Pau, Yves, un habitant du quartier Saragosse compte bien ne pas allumer ses radiateurs cet hiver. Pour l'instant, les radiateurs sont froids chez lui. Il vit dans la résidence Plein soleil, au 4e étage : "Je suis situé au sud et il y a des moments où en étant au sud, il fait assez chaud. C'est lié à l'exposition de l'appartement."

Il fait 19 degrés chez lui dans son salon, dans sa salle à manger où il regarde les matches de la coupe du monde. Pas en t-shirt mais pas en col roulé non plus. "Il ne fait pas froid, pour le moment je n'allume pas, peut-être en janvier si la température baisse mais aujourd'hui je n'en vois pas l'utilité."

En ce moment l'appartement situé en-dessous du sien est vide, donc pas chauffé non plus. Au-dessus de lui, c'est habité mais pas chauffé. "Il y en a beaucoup dans l'immeuble qui n'ont pas allumé, à part les gens âgés" raconte le Palois de 71 ans qui en a discuté avec ses voisins. C'est difficile de savoir quelle économie ça représente sur sa facture d'électricité, il faut attendre la régularisation faite par Enedis puisque sa consommation est lissée, et il paye 52€ tous les deux mois.

Des coupures de 2h cet automne et cet hiver ?

Si vous avez la chance d'habiter près de l'hôpital de Pau ou l'hôpital de Tarbes, vous ne serez pas concernés. En fonction de la consommation d'électricité des Français cet hiver, RTE, le réseau de transport électrique, pourra décider de petites coupures de deux heures. Souvent cela se fera à l'échelle d'un quartier, selon un algorythme.

Enedis explique que tous les territoires sont potentiellement concernés en Béarn et en Bigorre. Sauf certains établissements prioritaires (santé et sûreté) : hôpital,, gendarmerie, commissariat, tribunal, etc. Sur cette liste de clients prioritaires figurent de grands industriels. On imagine que les sites classés Seveso font partie des endroits qui sont épargnés. Par ailleurs, RTE communiquera trois jours avant la coupure et ce sera confirmé la veille en fin de journée.