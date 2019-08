Sud Touraine : une déchetterie sauvage se greffe au pied d'habitations à Loché-sur-Indrois

Une déchetterie sauvage est venue se greffer au pied des habitations, dans le sud Touraine. Cela se situe à Loché-sur-Indrois, à 20mns à l'est de Loches. Le camion qui collecte les déchets chaque lundi ne peut pas faire demi-tour dans une rue. Voilà pourquoi la rue des platanes n'est pas desservie par la Coved, l'entreprise qui collecte les déchets dans le sud Touraine.

Pour remédier à cela, le maire de ce village de 560 habitants a mis en place un regroupement de déchets où certains riverains peuvent déposer leur poubelle dans des bacs collectifs. Mais ces bacs sont souvent remplis à ras bord et " les odeurs remontent, d'après Sylvie qui vient chaque été dans la maison de sa grand-mère. On a droit aux nuées de mouches et aux odeurs, c'est insupportable ".

Dans cette petite grange, le maire montre ce que les employés communaux ont entassé comme objets jetés par certains riverains. © Radio France - Yvan Plantey

Ce regroupement de déchets est mis en place pour une petite dizaine de familles qui, comme Sylvie, sont, pour la plupart, ici dans leur résidence secondaire.

En plus des odeurs, le maire du village Nils Jensch voit régulièrement ces sacs poubelles dégradés : " On voit des sacs troués par les animaux du coin ou des poubelles jaunes qui s'envolent. "

Selon le maire Nils Jensch, il faut au moins trois remorques pour débarasser cette grange des objets déposés par les riverains. © Radio France - Yvan Plantey

D'autant que certains habitants du sud Touraine ont tendance à ne pas y jeter que leur poubelle. " On retrouve des pneus, des écrans d'ordinateurs ou tout genre de choses qui n'ont rien à faire ici ", s'insurge le maire. Il reconnaît que son idée n'a pas pris et veut enlever ce regroupement. Il souhaite d'ici mi-2020, permettre au camion de collecte de déchets de circuler dans cette rue, et donc redonner des bacs individuels à ces riverains.