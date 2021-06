Coronavirus : comment supporter la chaleur sous son masque ?

C'est le retour des beaux jours et porter un masque de protection contre le Covid-19 quand il fait chaud se révèle pénible. On vous (re)donne quelques conseils pour supporter un masque quand le thermomètre grimpe.

Avec le retour des beaux jours, on se remet à transpirer sous notre masque. Quand la barre des 30 degrés est franchie, porter un masque de protection contre le Covid-19 se révèle un calvaire. Il y a pourtant quelques astuces et conseils à mettre en pratique, qui permettent de tenir le coup en cas de fortes chaleurs.

Pour ne pas trop souffrir à cause de la chaleur, optez pour un masque de couleur claire. Si c’est du tissu, privilégiez les matières qui permettent une meilleure respiration comme le coton ou le bambou. Le minimum, c’est un masque avec une couche intérieure ou extérieure en coton, votre pharmacien est là pour vous conseiller si vous avez des doutes.

Masque mouillé, masque à changer

Dès que le masque est mouillé par la transpiration, qu’il soit jetable ou en tissu, changez-le car un masque mouillé devient un nid à bactéries, ses capacités filtrantes sont atténuées et la respiration devient difficile.

Pour éviter les petits tiraillements et autres sentiments d’inconfort sur la peau du visage, tartinez la peau de crème hydratante et pour les personnes de santé fragile, pour éviter suffocation et malaise, restez au frais au maximum et buvez de l’eau régulièrement.