Suicide assisté : "La seule chose que je souhaite est de pouvoir m'en aller sans souffrir", dit une Sarthoise

Une proposition de loi socialiste concernant la fin de vie est examinée jeudi 11 mars au Sénat. Le texte prévoit notamment de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie pour les personnes atteinte d'une maladie grave et incurable, avec une souffrance physique ou psychique. Alors que cette question revient régulièrement dans le débat politique, une Sarthoise raconte pourquoi elle a choisi de procéder à un suicide assisté en Suisse.

Cinq opérations en un an et demi

A bientôt 59 ans, Marie* est rongée par la polyarthrite rhumatoïde depuis 15 ans. "Je ne peux quasiment plus tenir les objets. Parfois je ne peux même plus ouvrir un robinet. J'ai de plus en plus de mal à marcher. Là je vais bientôt ne plus pouvoir plier les coudes", énumère cette habitante de Teloché. La maladie détruit progressivement ses articulations et ses os se soudent donc dans des douleurs insupportables. "C'est comme quand vous vous cassez quelque chose", explique-t-elle pour nous donner une idée. Les articulations se déforment également : sa main est ainsi orientée à 90 degrés par rapport à son bras.

La maladie, dont elle ressent les premiers symptômes en 2006, a vite gagné du terrain. Dès 2007, cette femme qui travaillait dans une banque d'affaires américaine est placée en invalidité. Dix ans plus tard, elle tente la chirurgie pour remplacer ses articulations par des prothèses. Elle se fait opérer cinq fois en un an et demi, jusqu'à un déclic. "C'était devenu quelque chose d'épouvantable. Je faisais des cauchemars. Je ne pouvais plus supporter les opérations et les anesthésies, tant sur le plan physique que psychologique", se souvient-elle. Elle décide alors d'arrêter les opérations et de laisser la maladie progresser.

J'ai envisagé de me jeter du haut d'un truc mais c'est très brutal

Mais, dans le même temps, Marie prend aussi la décision de choisir comment elle va mourir. Elle se renseigne pour aller en Belgique : trop compliqué. Elle choisit alors d'aller en Suisse pour un suicide assisté. Tout est déjà prêt : elle n'a plus qu'à donner son feu vert et se rendre sur place. "Je me suis fixé que quand je n'arriverai plus à manger, me laver et aller aux toilettes toute seule, ça sera le moment", explique-t-elle. Coût de son dernier voyage : 8.000 euros. Le prix pour mourir dignement, selon elle. "J'ai envisagé de me jeter du haut d'un truc mais c'est très brutal. L'accident de voiture on peut en réchapper. Les médicaments on peut tomber dans le coma et on est alors complètement impuissant, relié à des machines."

Le moment venu, elle sera accompagnée par un ami. Ses proches ont d'ailleurs assez bien reçu cette décision, selon elle. Marie l'assure : elle n'a pas peur de la mort. "Quand on souffre, c'est plutôt une libération", affirme-t-elle. Elle craint plutôt d'attendre un peu trop avant d'aller en Suisse et de ne plus être en mesure d'appuyer sur le bouton de la perfusion qui va l'aider à mourir. "Je fais ça parce que mon corps me lâche, pas parce que je n'ai pas envie de vivre", justifie-t-elle, assurant aimer "les bonnes choses de la vie".

*Le prénom a été modifié