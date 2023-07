Suicide au travail à La Membrolle-sur-Choisille : quand les salariés parlent d'un management "toxique"

Sur les grilles de l'établissement, un poème et des roses sont accrochés. Ainsi qu'une petite figurine de Star Wars, dont il était fan. Ce jeudi 13 juillet, un mois jour pour jour après le suicide de Luc sur son lieu de travail, ses collègues du foyer de vie de la Fondation Anaïs, à La Membrolle-sur-Choisille, lui ont rendu à leur façon, un petit hommage. "C'est superbe ce qu'ils lui ont fait", s'étrangle Sandrine* dans un sanglot. Elle vient de garer sa voiture, juste à côté. "Je passais dans le coin et il fallait que je vienne, juste pour voir, j'en avais besoin."

Comme une dizaine d'autres collègues - un peu moins de la moitié des effectifs -, l'agent de service intérieur est en arrêt maladie. "Au début, je me suis dit qu'il fallait qu'on se soutienne tous entre nous, mais je n'ai pas pu. C'était au-dessus de mes forces. Je travaille toute la journée devant ce bâtiment. Je ne peux plus le voir en peinture. Et puis, recroiser la direction..." Elle marque un temps, avant de reprendre. "Ça durera le temps que ça durera mais pour l'instant, je ne peux pas y retourner."

"Il faut que ça cesse"

Dans ses propos, la colère est perceptible. Car comme tous les employés du site, elle a reçu le mail de Luc, le jour où il s'est tué. Un courrier électronique dans lequel il mettait en cause la direction, ses "actions humiliantes et sans fondement", l'ayant poussé "à un tel extrême". Depuis, la rancœur de Sandrine ne cesse de grandir. "Je ne sais pas comment la directrice et la cheffe de service font pour dormir la nuit. Luc était en arrêt à ce moment-là, elles savaient très bien pourquoi. C'est terrible de s'acharner comme ça sur des gens".

L'homme qui avait 32 ans de maison venait, en effet, d'être convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et venait de se voir retirer des fonctions de coordination. "Il y a un management toxique, poursuit Sandrine. Des changements de planning, des prises de décision sans concertation... Il faut que ça cesse."

Les salariés interpellent les pouvoirs publics

Pour tenter de faire bouger les lignes, des salariés du foyer de vie se sont regroupés en collectif "Justice pour Luc". Ils ont alerté le conseil départemental d'Indre-et-Loire, leur organisme de tutelle, et attendent toujours une réponse à leur lettre. Une délégation a aussi tenté, ce jeudi, de rencontrer la ministre des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq, qui était en visite en Indre-et-Loire. Mais les employés n'ont pas pu lui parler directement. C'est un conseiller qui les a reçus.

C'est déjà une première étape, estiment Solange* et Leslie*. "Il y aussi un collectif de parents de résidents qui s'est formé et c'est très bien. Il ne faut pas rester les bras croisés. Surtout pas. Dans notre métier, il faut réintroduire de l'humain, des valeurs et du sens. On ne peut pas gérer des résidents avec un tableau Excel, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas avoir des financeurs à la tête d'une structure comme la nôtre. Il faut des gens qui comprennent ce qu'est le social."

Le deuxième suicide en trois ans

Dans cet établissement où un salarié s'était déjà suicidé, il y a trois ans, sur un petit chemin où il avait l'habitude d'emmener ses résidents en balade, une cellule de crise a été activée, le 26 juin. Son directeur délégué, Patrick Soria assure que la situation "est traumatisante pour tout le monde" et qu'il s'attache à rétablir un peu de sérénité. "On entend ce que nous disent les salariés, dit-il. À l'heure actuelle, on s'emploie, en lien avec le CSE [NDLR : comité social et économique], à créer des conditions de retour les plus accompagnantes possibles pour les personnes qui sont en arrêt."

Concernant le suicide de Luc, il pèse chacun de ses mots. "Il y a une enquête de la gendarmerie, une autre de l'inspection du travail, on coopère. Sachez que sur les informations écrites que l'on a pu recueillir en interne, en l'instant, il est difficile de parler de harcèlement. En revanche, il y a des éléments de management qui peuvent être considérés comme insuffisamment considérants, c'est possible." Le directeur délégué à la gestion de crise à la Fondation Anaïs n'exclut pas d'ouvrir, si besoin, une enquête administrative.

*Les prénoms ont été modifiés à la demande des salariés